۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

پیام آیت‌الله اعرافی در پی شهادت علی لاریجانی

عضو فقیه شورای نگهبان، در پیامی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، عضو فقیه شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در پیامی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«حضرت مستطاب آیت الله آملی لاریجانی (دامت برکاته) سلام علیکم بماصبر تم

شهادت برادر ارجمندتان جناب آقای دکتر علی لاریجانی(ره) دبیر مجاهد، شجاع و خدوم شورای عالی امنیت ملی و فرزند بزرگوارشان(ره) را به حضرتعالی و بیوت وابسته بویژه بیت رفیع مرجعیت آیت الله العظمی آملی(ره) و بیت شهید آیت الله مطهری(ره) و همسر گرامی و آقازادگان و عموم بازماندگان و ارادتمندان آن شهید والامقام تبریک و تسلیت می گویم و سلامت، عزت، شکیبایی و پاداش الهی را برای جنابعالی و بازماندگان محترم از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

 خدمات و فضائل آن شهید بزرگوار فراوان بود و شرح و وصف آن مجالی دیگر می‌طلبد، سلام و روح رضوان الهی بر روان پاک آن مجاهد بزرگوار و همه شهیدان سرافراز و امام شهیدمان(ره)».

کد خبر 6778287
زهرا علیدادی

