به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، دولت انگلیس تاکنون با درخواست های کاخ سفید در خصوص هرگونه مشارکت برای گشت‌زنی در تنگه هرمز مخالفت و اعلام کرده است که لندن فقط در شرایطی این موضوع را می‌پذیرد که آمریکا و اشغالگران صهیونیست تجاوز به ایران را متوقف کنند.

روزنامه تایمز در گزارشی افزود که «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس در صدد است تضمین‌ هایی دریافت کند که به قطعنامه سازمان ملل نیاز دارد تا از این طریق مطمئن شود قوانین بین‌ الملل نقض نخواهد شد.

در همین ارتباط، یک منبع آگاه به تایمز خبر داد که شرایط کنونی تنگه هرمز اکنون آنقدر حساس است که لندن نمی تواند برای محافظت از حمل و نقل تجاری آن به این منطقه اعزام داشته باشد.

تایمز به نقل از این منبع آگاه در لندن اعلام کرد: پس از پایان حملات می‌ توان برای حمایت از بازگشایی امن منطقه برای حمل و نقل عمومی اقدام کرد.