به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف لرستان چهارشنبه ۲۷ اسفندماه- مشابه شب‌های گذشته- با برگزاری مراسم و تجمع‌های مختلف، ضمن بزرگداشت شهادت رهبر مسلمین جهان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و حمایت خود از عملیات‌های نیروهای مسلح را اعلام می‌کنند.

برنامه‌های خرم‌آباد

در خرم‌آباد، تجمعات از ساعت ساعت ۲۰:۰۰ از محله پشته حسین آباد، پاکدشت ۷، سه راهی مسجدالرسول(ص) آغاز خواهد شد.

همچنین ساعت ۲۰:۳۰ تجمع کوی فلسطین تا میدان امام‌خمینی(ره) برگزار و ساعت ۲۰:۰۰ تجمع از مسجد امام حسن مجتبی(ع)شهرک حکمت به سمت خیابان انقلاب به صورت موتوری،خودرویی انجام خواهد شد.

نبش خیابان بعثت نیز ساعت ۲۰:۳۰ میزبان تجمع مردم خواهد بود.

برنامه‌های برخی شهرستان‌ها

ازنا: ساعت ۱۹:۴۵ میدان دادگاه به سمت پارک ملت و ساعت ۲۰:۳۰ میدان حضرت ولی عصر(عج) ، بوستان ملت.

معمولان: ساعت ۲۰:۰۰ مسجد امام حسن مجتبی (ع) افرینه.

الشتر: ساعت ۲۱ از مسجد امام‌رضا(ع) تا میدان امام(ره).

الیگودرز: ساعت ۲۱ میدان امام خمینی (ره)، ضلع شرقی میدان، جنب داروخانه شفا.

دورود: ساعت ۲۰ میدان فرمانداری، میدان ولایت.

نورآباد: ساعت ۲۰:۳۰ میدان امام‌خمینی(ره).

حمایت از نیروهای مسلح و همبستگی ملی

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار، ضمن سوگواری برای شهادت رهبر شهید مسلمانان جهان، حمایت خود از اقدامات نیروهای مسلح ایران را اعلام و بر لزوم وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن صهیونی آمریکایی تأکید می‌کنند.