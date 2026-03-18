به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف لرستان چهارشنبه ۲۷ اسفندماه- مشابه شبهای گذشته- با برگزاری مراسم و تجمعهای مختلف، ضمن بزرگداشت شهادت رهبر مسلمین جهان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و حمایت خود از عملیاتهای نیروهای مسلح را اعلام میکنند.
برنامههای خرمآباد
در خرمآباد، تجمعات از ساعت ساعت ۲۰:۰۰ از محله پشته حسین آباد، پاکدشت ۷، سه راهی مسجدالرسول(ص) آغاز خواهد شد.
همچنین ساعت ۲۰:۳۰ تجمع کوی فلسطین تا میدان امامخمینی(ره) برگزار و ساعت ۲۰:۰۰ تجمع از مسجد امام حسن مجتبی(ع)شهرک حکمت به سمت خیابان انقلاب به صورت موتوری،خودرویی انجام خواهد شد.
نبش خیابان بعثت نیز ساعت ۲۰:۳۰ میزبان تجمع مردم خواهد بود.
برنامههای برخی شهرستانها
ازنا: ساعت ۱۹:۴۵ میدان دادگاه به سمت پارک ملت و ساعت ۲۰:۳۰ میدان حضرت ولی عصر(عج) ، بوستان ملت.
معمولان: ساعت ۲۰:۰۰ مسجد امام حسن مجتبی (ع) افرینه.
الشتر: ساعت ۲۱ از مسجد امامرضا(ع) تا میدان امام(ره).
الیگودرز: ساعت ۲۱ میدان امام خمینی (ره)، ضلع شرقی میدان، جنب داروخانه شفا.
دورود: ساعت ۲۰ میدان فرمانداری، میدان ولایت.
نورآباد: ساعت ۲۰:۳۰ میدان امامخمینی(ره).
حمایت از نیروهای مسلح و همبستگی ملی
شرکتکنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار، ضمن سوگواری برای شهادت رهبر شهید مسلمانان جهان، حمایت خود از اقدامات نیروهای مسلح ایران را اعلام و بر لزوم وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن صهیونی آمریکایی تأکید میکنند.
نظر شما