۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

تولد ایران و جهان جدید با جنگ رمضان

تولد ایران و جهان جدید با جنگ رمضان

اجتماع تبیینی جنگ رمضان؛ تولد ایران و جهان جدید در مقابل سردر دانشگاه تهران امشب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع نظم نوین ایرانی با عنوان جنگ رمضان؛ تولد ایران و جهان جدید با حضور صاحبنظران و اساتید دانشگاه و با حضور عموم مردم در مقابل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این اجتماع حجت الاسلام قنبریان استاد حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات، خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، خانعلی‌زاده

استاد روابط بین‌الملل دانشگاه، زمانیان رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم و محمدی سیرت

استاد دانشگاه در این اجتماع صحبت خواهند کرد.

این اجتماع امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه از ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

