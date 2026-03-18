تولد ایران و جهان جدید با جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع نظم نوین ایرانی با عنوان جنگ رمضان؛ تولد ایران و جهان جدید با حضور صاحبنظران و اساتید دانشگاه و با حضور عموم مردم در مقابل دانشگاه تهران برگزار میشود.
در این اجتماع حجت الاسلام قنبریان استاد حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات، خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، خانعلیزاده
استاد روابط بینالملل دانشگاه، زمانیان رئیس سابق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم و محمدی سیرت
استاد دانشگاه در این اجتماع صحبت خواهند کرد.
این اجتماع امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه از ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
