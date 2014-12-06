به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو، تشکلهای مختلف دانشگاه های تهران و شهرستانها از برنامه هایی که قرار است در دانشگاه با حضور شخصیت های سیاسی و علمی برگزار شود، خبر دادند.

برخی از مهمترین برنامه هایی که قرار است فردا در دانشگاهها برگزار شود به شرح زیر است:

دانشگاه علوم پزشکی ایران

با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی - رئیس جمهور، محمد فرهادی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسن قاضی زاده هاشمی - وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان و تشکلهای دانشجویی مراسم روز ۱۶ آذر فردا در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی حجت الاسلام شهاب مرادی - رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با موضوع زندگی دانشجویی و برگزاری مناظره با حضور مهدی بلوکات و سعید شریعتی ۱۶ آذر ساعت ۱۳ در تالار جابربن حیان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه از حسن عباسی و محمدرضا جلالی پور برای برگزاری روز دانشجو دعوت به عمل آورده است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مناظره با حضور مهدی اخوان و حسین نقاشی با موضوع روز دانشجو، 17 آذر توسط بسیج دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود.

دانشگاه تربیت مدرس

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس از محسن رضایی ومحمدرضا باهنر بعنوان مهمان ویژه برای مراسم ۱۶ ساعت ۱۳ دعوت کرده اند و همچنین دانشجویان برنامه مناظره ای را در این دانشگاه در نظر دارند.

دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی میزبان قالیباف شهردار تهران، سعید جلیلی - نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، و حداد عادل نماینده مجلس و الاسلام سید محمد میرباقری استاد حوزه و دانشگاه است که ساعت ۱۳ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات برگزار می شود.

دانشگاه شهیدبهشتی

کامران دانشجو - وزیر علوم دولت سابق و بیژن نوباوه نماینده مجلس از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵ در تالار شهیدبهشتی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مهمان این دانشگاه هستند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز ۱۶ آذر برنامه مشترکی با دانشگاه تهران برگزار می کند.

دانشگاه امام صادق (ع)

برنامه گرامیداشت ۱۶ آذر را با حضور دانشجویان و اساتید این دانشگاه برگزار می کند و مهمان ویژه ای ندارد.

دانشگاه آزاد

انجمن اسلامی این دانشگاه برای روز دانشجو ضیاء هاشمی و جواد اطاعت را به مراسم خود دعوت کرده اند.

دانشگاه آزاد همچنین برنامه ای را با حضور مسئولان این دانشگاه ترتیب داده است.

دانشگاه صنعتی قم

بسیج دانشجویی این دانشگاه از حجت الاسلام حمید رسایی - نماینده مجلس شورای اسلامی برای روز دانشجو دعوت کرده که در سالن شهید آخوندی دانشگاه صنعتی قم برگزار می شود.

دانشگاه آزاد شیراز

بسیج دانشجویی، مناظره دانشجویی با موضوع "تشکل های دانشجویی عروسک های خیمه شب بازی یا مستقل و جریان ساز" در دانشگاه آزاد شیراز برگزار می کند.