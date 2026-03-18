نیروهای امدادی رزمندگان خط مقدم جبهه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی استان تهران، صبح چهارشنبه، ۲۷ اسفند، از ستاد فرماندهی جمعیت هلال‌احمر استان تهران و مرکز کنترل و هماهنگی و عملیات هلال‌احمر استان تهران بازدید کرد. در این بازدید شاهین فتحی، مدیر عامل هلال‌احمر استان تهران، نیز صادقی را همراهی کرد.

صادقی در جمع امدادگران هلال‌احمر ضمن خسته نباشید و خدا قوت به این عزیزان، گفت: از روز نخست جنگ نیروهای امدادی، امنیتی و خدماتی و بسیجیان جان برکف شبانه‌روز در محل‌های ماموریت حاضر هستند و زبان قاصر از تمجید تلاش این عزیزان است.

وی افزود: در دفاع مقدس (جنگ تحمیلی ۸ ساله) واژه رزمنده به کسانی اطلاق می‌شد که در مناطق عملیاتی حضور داشتند، اما امروز منطقه عملیاتی ما کوی و برزن شهر است؛ جایی که دشمن ناجوانمرد به خانه‌های مسکونی حمله می‌کند و شهروندان غیر مسلح را هدف قرار می‌دهد. از همین جا باید گفت که این نیروهای امدادی و خدماتی که از اولین ثانیه‌های حادثه در محل مورد اصابت حاضر می‌شوند، همان رزمندگانی هستند که در جنگ ۸ ساله در مناطق عملیاتی حاضر می‌شدند.

رئیس شورای اسلامی استان تهران افزود: امروز واژه رزمندگان غیور اسلام را جدای از نیروهای نظامی‌باید به امدادگران هلااحمر، آتش‌نشانان، نیروهای درمان و اورژانس و کلیه نیروهای جان برکف خدمات شهری که به عنوان اولین نفرات در محل‌های مورد اصابت حاضر می‌شوند. اطلاق کرد تا قدردانی باشد به پاس ایثار و فداکاری آنان.

عضو شورای اسلامی‌شهر تهران همچنین افزود: از سوی مدیریت شهری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نیز نهایت همکاری با عزیزان امدادی و نیروهای هلال‌احمر در جریان است و مدیریت شهری این آمادگی را دارد هر امکاناتی که مورد نیاز نیروهای امدادی است را در اختیار بگذارد تا این عزیزان ماموریت خود را به نحو احسن به انجام برسانند.

صادقی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی در کنار نیروهای نظامی و امنیتی و خیل عظیم مردم دو بالی هستند که حضور میدانی‌شان سبب خواهد شد در برابر دشمن اهریمنی بایستیم.

صادقی در ادامه با تشکر از تلاش ایثارگونه نیروهای هلال‌احمر گفت: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون بیش از ۸۰۰ عملیات از سوی جمعیت هلال‌احمر استان انجام شده که خود بیانگر تلاش شبانه‌روزی این عزیزان است.