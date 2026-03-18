به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی چهارشنبه شب در برنامه تلویزیونی ملت بیدارتر با اشاره به حمله هوایی دشمن صهیونی آمریکایی به منازل مسکونی دورود اظهارداشت: همچنان در این منطقه عملیات آواربرداری در حال انجام است.
وی ادامه داد: احتمال افزایش تعداد شهدا و مجروحین وجود دارد و متاسفانه تعدادی از اجساد نیز به علت آسیبهای فراوان قابل شناسایی نیستند.
پورعلی اضافه کرد: مجداد از مردم و رسانهها میخواهیم که از محل حوادث عکس و فیلم منتشر نکنند تا مسائل حوزه پدافند غیرعامل رعایت شود.
وی از مردم خواست که در مناطق سانحه دیده تجمع نکند زیرا ازدحام آنها در مناطق آسیب دیده کمکی به مصدومین نمی کند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمله صورت گرفته به محور آزادراه خرمآباد-پل زال در حالیکه در دست مرمت بود، گفت: متاسفانه در این حمله نیز ۲ نفر شهید و۳ نفر زخمی شدند.
وی توضیح داد: همکاران ما در معاونت عمرانی استانداری، راهداری و شرکت زیرساخت در حال تلاشند تا عملیات بازگشایی این محور تا فردا انجام شود و مجدد زیربار ترافیک برود.
پورعلی همچنین به شایعه استشمام بوی گاز در فضای مجازی در خرمآباد اشاره و اظهارکرد: شرکت گاز استان بررسیهای کارشناسی لازم و تستهای دقیق را در این زمینه انجام داده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بازهم تاکید میکنیم هم استانی های عزیز، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.
وی به فعالیت ۱۰۰ درصدی شعب بانکی در استان اشاره کرد و گفت: فردا همه بانکهای استان آماده ارائه خدمات بانکی هستند و خودپردازها هم مشکلی ندارند.
وی افزود: تردد در مسیرهای مواصلاتی استان روان است و فردا آزادراه خرم آباد- پل زال نیز بازگشایی میشود.
پورعلی افزود: از تمام مردم لرستان در تمام شهرستان ها و بخش ها برای حضور در خیابانها در شب چهارشنبهسوری قدردانی می کنیم، مردم، رسانهها، نیروهای مسلح، هیات مذهبی و ...به خوبی ایفای نقش کردند و دشمنان نتوانستند در این بخش عرض اندام کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: متاسفانه شب گذشته ۱۸ نفر به واسطه حوادث چهارشنبهسوری در سطح استان دچار حادثه شدند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: ترور نشانه شکست است، حضور مردم در نقش برآب کردن نقشه چهارشنبهسوری عصبانیت آمریکا و اسرائیل را چندبرابر کرده و این شکست، روز به روز بیشتر میشود.
پورعلی افزود: دشمن را مانند جنگ تحمیلی که خود آغازگر آن بود، به عقب میرانیم و در این جنگ هم در برابر ائتلاف آمریکایی -صهیونسیتی- عربی پا پس نمی کشیم.
وی ادامهداد: حمله به مردم بی دفاع و مدارس و بیمارستان ها، نشانه پیروزی نیست، نشانه ضعف و شکست است.
معاون سیاسی استاندار لرستان یادآور شد: اکنون نیز حملات به زیرساختهای حامیان منافع آمریکا را مانند جنگ تحمیلی شروع نکردیم ولی در جنگ زیرساختها هم ثابت قدم میمانیم و دشمن بداند که چنان ضربه ای خواهد خورد که تا سال ها فراموش نخواهدکرد.
پورعلی تاکیدکرد: منافع آمریکا در حوزه زیرساختها هدف مشروع ماست و از این جنگ که تحمیل کردید، جانانه دفاع می کنیم تا مردم به آن افتخار کنند و دشمن هم آن را فراموش نکند.
وی افزود: ما در دفاع ثابت قدم هستیم و در حمله به زیرساخت های شما تردید نمی کنیم، شما شروع کننده بودید ولی ما پایان دهنده هستیم پس به نفت ۲۰۰ دلاری سلام کنید.
وی ادامهداد: امروز مردم قهرمان ما و ملت ما افتخار دیگری آفریدند، تهران صحنه حضور منسجم و یکپارچگی مردان و زنانی بود که شهیدانی که در راه حفظ وطن و تمامیت ارضی جان پاکشان را در طبق اخلاص نهادند، تشییع کردند.
پورعلی افزود: مردم ما در حمایت از رزمندگان پا پس نکشیدند و همچنان در میدان و خط مقدم حضور دارند.
