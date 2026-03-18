  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

حضور تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن لرستان در محل حملات هوایی به دورود

دورود- تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان برای برآورد خسارات در شهر دورود به محل حملات هوایی دشمن صهیونی آمریکایی مراجعه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان چهارشنبه شب اعلام کرد: «به اطلاع شهروندان گرامی شهر دورود می‌رساند، تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان، صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ به منظور برآورد خسارات وارده ناشی از حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی، در محدوده خیابان ناصر خسرو منتهی به « جماران » حضور خواهند یافت.

از کلیه مالکین محترم واحدهای مسکونی یا تجاری که در محدوده اعلام شده دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند، تقاضا می‌گردد،جهت همکاری با تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان، در محل سکونت یا واحد تجاری خود حضور به هم رسانند.»

در این اطلاعیه خواسته شده است که خسارت دیدگان مدارک لازم شامل کارت ملی مالک و همسر، کد پستی و شماره اشتراک کنتور برق را در اختیار روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان قرار دهند.

کد خبر 6778423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها