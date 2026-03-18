به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان چهارشنبه شب اعلام کرد: «به اطلاع شهروندان گرامی شهر دورود می‌رساند، تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان، صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ به منظور برآورد خسارات وارده ناشی از حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی، در محدوده خیابان ناصر خسرو منتهی به « جماران » حضور خواهند یافت.

از کلیه مالکین محترم واحدهای مسکونی یا تجاری که در محدوده اعلام شده دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند، تقاضا می‌گردد،جهت همکاری با تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان، در محل سکونت یا واحد تجاری خود حضور به هم رسانند.»

در این اطلاعیه خواسته شده است که خسارت دیدگان مدارک لازم شامل کارت ملی مالک و همسر، کد پستی و شماره اشتراک کنتور برق را در اختیار روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان قرار دهند.