خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز عید سعید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقری‌فر عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همشهریان فهیم تبریزی، اظهار کرد: برای تسهیل در تردد نمازگزاران نماز عید، متروی تبریز از ساعت ۰۵:۵۵ صبح تا ۲۱:۰۰ شب روز عید در مسیرخط یک (حدفاصل ایستگاه ائل گؤلی روبه روی هتل پارس تا ایستگاه نور واقع در شهرک نور لاله) به صورت رایگان خدمات رسانی خواهد کرد.