۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز عید سعید فطر

تبریز- مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از خدمات رسانی رایگان مترو در روز عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقری‌فر عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همشهریان فهیم تبریزی، اظهار کرد: برای تسهیل در تردد نمازگزاران نماز عید، متروی تبریز از ساعت ۰۵:۵۵ صبح تا ۲۱:۰۰ شب روز عید در مسیرخط یک (حدفاصل ایستگاه ائل گؤلی روبه روی هتل پارس تا ایستگاه نور واقع در شهرک نور لاله) به صورت رایگان خدمات رسانی خواهد کرد.

