به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جزئیات این سلسله عملیات بر اساس گزارش‌های میدانی و بیانیه‌های مقاومت به شرح زیر است:

هدف قرار دادن تل آویو و مراکز آموزشی ارتش صهیونیستی

حزب‌الله لبنان در سلسله عملیاتی ویژه، با موشک‌های نقطه‌زن پایگاه «گلیلوت» در حومه تل‌آویو را هدف قرار داد. هم‌زمان، پایگاه «بیت لید» که محل استقرار اردوگاه‌های آموزشی تیپ‌های «ناحال» و «چتربازان» ارتش رژیم صهیونیستی است، با موشک های ویژه درهم کوبیده شد.

حمله پهپادی به مجتمع‌های صنایع نظامی و پایگاه‌های دریایی

مقاومت اسلامی با استفاده از دسته‌های پهپادهای انفجاری، مجتمع صنایع نظامی شرکت «رافائل» در شمال حیفا را هدف قرار داد. همچنین پایگاه دریایی «استلا ماریس» و پادگان «یعرا» نیز هدف حملات دقیق پهپادی قرار گرفتند که منجر به فعال شدن آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از شمال فلسطین اشغالی شد.

موشک باران گسترده شهرک‌های صهیونیست‌نشین

در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، رزمندگان مقاومت شهرک‌های «کریات شمونه»، «شلومی»، «آویویم»، «شتولا» و «نهاریا» را با استفاده از پهپاد و موشک هدف قرار دادند.

همچنین شهرک «المطله» در شمال فلسطین اشغالی برای سومین بار پیاپی در یک روز هدف حملات موشکی سنگین قرار گرفت.

به دنبال این حملات، رسانه‌های اسرائیلی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.

در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در مناطق مرکزی اسرائیل خبر داد.

بر اساس این گزارش، این انفجارها ناشی از اصابت موشک‌های شلیک شده از جنوب لبنان به مناطق باز بوده که بدون فعال شدن آژیرهای هشدار رخ داده است.

نفوذ پهپادهای مقاومت به شمال جولان اشغالی

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال شناسایی نفوذ پهپاد، آژیر هشدار در چندین منطقه از شمال جولان و مناطق شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

آماده‌باش در شهرک‌های مرزی شمال فلسطین اشغالی

به دنبال حملات پهپادی از جنوب لبنان، آژیرهای هشدار در تمامی شهرک‌های مرزی شمال اسرائیل فعال شدند.

منابع صهیونیستی تأکید کردند که این اقدامات به دنبال شناسایی چند پهپاد ناشناس در حریم هوایی این مناطق صورت گرفته است.

۳۳ عملیات حزب الله علیه اسرائیل

حزب الله لبنان در ادامه عملیات دفاعی خود و در واکنش به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان، بار دیگر دست به عملیات مختلف موشکی و پهپادی به اسرائیل زد که در نتیجه آن آژیرهای هشدار در مناطق شمالی سرزمین های اشغالی فعال شد.

در این راستا حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که روز چهارشنبه دست به ۳۳ عملیات زده که شامل حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف نظامی و نظامیان رژیم اسرائیل بوده است.