سربازان گمنام امام زمان(عج) مسیر امنیت و اقتدار ایران را هموار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به مناسب شهادت وزیر اطلاعات آمده است:
«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً»
شهادت مظلومانه حجت الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر اطلاعات، و جمعی از همراهان ایشان به دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، ضایعهای تلخ برای نظام و ملت است.
اینجانب این مصیبت وارده را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانوادههای معزز شهدا و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم.
این سربازان گمنام امام زمان (عج)، با شهادت خود، مسیر امنیت و اقتدار ایران اسلامی را بیش از پیش هموار نمودند.
از خداوند متعال برای این شهدای والامقام، علو درجات و برای خانوادههای ایشان، صبر جمیل مسئلت دارم.
نظر شما