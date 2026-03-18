موالی زاده: شهادت آغاز زندگی و پشتوانه اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، شام‌گاه امروز چهارشنبه در مراسم بیعت مردم ملاشیه اهواز با رهبر انقلاب گفت: امروز شاهد اتحاد و همدلی بی‌نظیری بین مسئولان و مردم هستیم. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، نیروهای مسلح، اعضای شورای تأمین استان، سپاه، بسیج، ارتش، نیروهای انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) همه در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وی افزود: رمز پیروزی ما در چند نکته نهفته است؛ اول، توکل به خدای سبحان و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین). نکته دوم، تبعیت محض با تمام وجود و تا آخرین قطره خون از رهبر، فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. همین انسجام، ایستادگی، صبر و مقاومت، به حول قوه الهی ما را به پیروزی خواهد رساند.

استاندار خوزستان با قدردانی از حضور مردم، اظهار داشت: من آمده‌ام تا از حضور شما مردم تشکر کنم و سر تعظیم و تکریم در مقابل شما فرود آورم و بگویم که ما خدمتگزار شما هستیم. شما ولی نعمت ما هستید؛ شما که این‌چنین استوار ایستاده‌اید و از کیان نظام مقدس دفاع می‌کنید، شایسته ارائه بهترین خدمات هستید.

وی با تأکید بر روحیه شهادت‌طلبی، گفت: به امید خدا پیروز این میدان ما هستیم. ما پنجه در پنجه دشمن در افکنده‌ایم، دشمن بداند اگر ما شهید می‌دهیم و عزیزان ما به شهادت می‌رسند، این ملت آبدیده‌تر و قوی‌تر می‌گردد. دشمن ما را از چه می‌ترساند؟ اگر مرگ برای شما پایان زندگی است، شهادت برای ما آغاز زندگی است و این رسمی است که امام حسین (علیه السلام) به ما آموخت.

موالی‌زاده در پایان ضمن دعای پیروزی و نصرت برای مسلمین، بیان کرد: ما در این پیمان، پیمان نصرت و شهادت بسته‌ایم و پیروز و منصور خواهیم بود. ان‌شاءالله خداوند متعال، کیان صهیونیستی، آمریکا و تمام جبهه الحادی و شیطانی را شکست خواهد داد.