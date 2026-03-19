امام جمعه گناوه: تمسک به قرآن کریم راه نجات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه ویژهبرنامه حفظخوانی کل قرآن کریم با حضور قاریان، حافظان و علاقهمندان به کلام وحی در مسجد حضرت ولیعصر(عج) گناوه با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه قرآنی، اظهار کرد: حضور در مجالس قرآن و بهرهمندی از سفره نورانی این کتاب آسمانی، نعمتی بزرگ و ارزشمند است که به برکت تلاش علما، بزرگان و خادمان قرآن در جامعه شکل گرفته است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره علمای فقید منطقه از جمله مرحوم آیتالله شیخ عبدالمهدی بحرینی و مرحوم آیتالله شیخ علی بحرینی، افزود: این بزرگان گوهرهای گرانبهایی بودند که نقش مهمی در ترویج معارف دینی و قرآنی ایفا کردند و لازم است همواره یاد و نام آنان زنده نگه داشته شود.
امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان به عنوان بهار قرآن، تصریح کرد: تلاوت حتی یک آیه از قرآن در این ماه، ثواب و ارزشی همسنگ ختم کامل قرآن در سایر ایام دارد که این خود نشاندهنده عظمت و جایگاه این کتاب الهی است.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و انحرافات فکری ناشی از فاصله گرفتن از قرآن است و دشمنان نیز بهخوبی از نقش هدایتگری این کتاب آگاه هستند؛ به همین دلیل تلاش میکنند جوانان را از انس با قرآن دور کنند.
حجتالاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، گفت: قرآن کریم نسخهای شفابخش برای همه دردهای روحی، روانی و حتی اجتماعی انسان است و همانگونه که انسان برای درمان بیماریهای جسمی به داروخانه مراجعه میکند، برای درمان مشکلات معنوی نیز باید به قرآن رجوع کند.
وی با استناد به روایات ائمه اطهار(ع)، خاطرنشان کرد: در شرایط فتنهها، جنگها و بحرانها، تنها راه نجات تمسک به قرآن و اهلبیت(ع) است و جامعهای که با قرآن مأنوس باشد، از انحراف و سقوط مصون خواهد ماند.
امام جمعه گناوه با تأکید بر تداوم انس با قرآن پس از ماه رمضان، افزود: نباید ارتباط با قرآن محدود به این ماه شود، بلکه لازم است تلاوت و تدبر در آیات الهی به یک فرهنگ دائمی در زندگی فردی و خانوادگی تبدیل شود.
وی همچنین بر لزوم تلاوت قرآن در منازل تأکید کرد و گفت: خانهای که در آن قرآن تلاوت شود، نورانی و محل نزول برکات الهی خواهد بود و در مقابل، دوری از قرآن زمینهساز نفوذ آسیبها و انحرافات میشود.
حجتالاسلام رکنی حسینی در پایان با تقدیر از فعالیتهای مؤسسه فرهنگی قرآنی انصارالمهدی(عج) و تلاش حافظان قرآن شهرستان گناوه، ابراز امیدواری کرد: اینگونه برنامهها موجب گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه و تربیت نسلهای مأنوس با کلام وحی شود.
در این مراسم، برنامه حفظ کل قرآن کریم که توسط ۱۵ نفر از حافظان شهرستان گناوه و در دو مسجد النبی(ص) و حضرت ولیعصر(عج) برگزار شده بود، به کار خود پایان داد، این برنامه برای دومین بار در استان بوشهر و شهرستان گناوه برگزار شده است.
در پایان از حافظان قرآن کریم و برگزارکنندگان این برنامه معنوی تجلیل شد.
