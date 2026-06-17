طرح حفظ قرآن «حلیه» در گناوه آغاز شد

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ قرآن کریم یکی از ارزشمندترین اعمال خیر در پیشگاه خداوند متعال است و در معارف اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: حفظ قرآن زمانی به اثرگذاری واقعی می‌رسد که همراه با فهم مفاهیم، تدبر در آیات و عمل به دستورات الهی باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر شورای گسترش و توسعه قرآنی شهرستان گناوه افزود: در روایات اسلامی، حافظان قرآن در زمره اهل‌الله معرفی شده‌اند و این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز تعالی معنوی، رشد فکری و تقویت ارتباط انسان با کلام وحی باشد.

وی با اشاره به آثار و برکات حفظ قرآن بیان کرد: کسب جایگاه معنوی، بهره‌مندی از درجات اخروی، ایجاد آرامش و بصیرت، تأثیرگذاری بر اخلاق فردی و اجتماعی و برخورداری از مقام شفاعت از مهم‌ترین فضائل حفظ قرآن کریم است.

وی ادامه داد: انس مداوم با آیات الهی موجب نورانیت قلب، آرامش روح و افزایش قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری در مسیر زندگی می‌شود و نقش مؤثری در تربیت نسل متعهد و آگاه دارد.

حجت‌الاسلام محمدی تأکید کرد: نباید حفظ قرآن را صرفاً به حفظ الفاظ محدود دانست؛ آنچه مورد تأکید بزرگان دین است، حرکت از حفظ به سمت فهم، تدبر و جاری شدن مفاهیم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش حقیقی حفظ قرآن زمانی محقق می‌شود که آیات الهی در رفتار و سبک زندگی افراد نمود پیدا کند و انسان به جایگاه واقعی حامل قرآن دست یابد.

وی گفت: طرح حفظ قرآنی «حلیه» ویژه تابستان با ظرفیت ۲۵ نفر و با حضور حافظان و اساتید قرآنی شهرستان به صورت شبانه‌روزی در شهرستان دارالمؤمنین گناوه به همت موسسه قرآنی انصارالمهدی (عج) و با همکاری شورای گسترش و توسعه قرآنی شهرستان گناوه و با مشارکت و همراهی خانواده ها آغاز شده است.

دبیر شورای گسترش و توسعه قرآنی شهرستان گناوه اضافه کرد: این دوره ویژه دانش آموزان پسر (کلاس پنجم تا دوازدهم) است که علاوه بر حفظ جز یک قرآن ،برنامه های متنوعی از جمله یادگیری تجوید و تفسیر،اردوهای تفریحی و زیارتی و زندگی در کنار قرآن با اعتکاف قرآنی را نیز شامل می شود.