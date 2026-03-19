حالا وطنم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، قاب امروز صفحه اول روزنامه جوان، مزین به تصویر دکتر علی لاریجانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، سردار غلامرضا سلیمانی (فرمانده بسیج) و حجت الاسلام اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات) است. فارغ از بیان عمق کینه‌توزی دشمنان ایران اسلامی و غیرت و مظلومیت شهدای معظم و ماندگاری تاریخی این روزهای ایرانیان عاشورایی، شاید ناخواسته یا به عنایت و تدبیر الهی می‌تواند حامل پیامی ماندگارتر هم باشد. سه چهره و شخصیت با جایگاه اجتماعی متفاوت -دکتر دانشگاهی، فرمانده نظامی و روحانی حوزوی- در یک ساعت به جرم جان‌نثاری برای مردم ایران و ایران، به دست شیاطین هدف قرار گرفته و در جمع یاران و همراهانشان به جمع شهدای مدافع ایران اسلامی می‌پیوندند.

قاب زیبای صفحه اول امروز روزنامه جوان که به تصویر سه فدایی مردم نجیب عاشورایی ایران - دکتر لاریجانی، سردار سلیمانی و حجت الاسلام خطیب - مزین است، شاید تفسیر زیبا و گویای همانی است که سال‌های سال توسط امامین انقلاب اسلامی و ایران عاشورایی به وحدت و یکپارچگی آحاد مردم ایران شنیده و شناختیم.

قاب ماندگار دیگر شب گذشته - که نه سحرگاه (چهار بامداد) امروز - در میدان انقلاب تهران دیدم؛ جایی که یکی از دختران بازگشته با حجاب غیرمتعارف تهران، این بار با چفیه و پرچم ایران در دست، در چند قدمی روحانی بدون عبا اما پرچم‌ به دست، دفاع از جان ایران عاشورایی را فریاد می‌زد. شاید همانی است که در روزگار مبتلا به تلخی نه‌چندان دور با نهیب حاج قاسم در دفاع از دختران کشورمان شناختیم؛ همانی که رهبر شهید به صراحت و روشنی از ذات نجیب و پاک دختران و زنان - هرچند با حجاب غیرمتعارف - شنیدیم و شاید به‌موقع نیاموختیم.

دیروز سیل جمعیت بدرقه‌کننده پیکر شهدای معظم رزم‌ناو دنا و دکتر لاریجانی و بسیاری دیگر از قهرمانان شهید را دیدیم؛ کسانی که حتی پس از ۴۷ سال مجاهدت خاموش، همچنان در لباس سرباز گمنام حضرت ولیعصر (عج) به جمع یاران شهیدشان پیوستند. اما در ساعات پایانی شب و همزمان با استمرار حضور میدانی ایران در سراسر ایران، در مرز بازرگان و تبریز هم با استقبال بی‌نظیر از مهر و محبت ایران، از قهرمان دختران بازگشته به وطن حماسه باشکوه دیگری خلق شد تا همه بدانند و بدانیم که یکایک جوانان ایران بر ایستادگی در وطن اصرار داشته و در قدردانی از هزاران دکتر لاریجانی، سردار سلیمانی و حجت الاسلام خطیب، بهترین و شایسته‌ترین بوده و خواهند بود.

اینکه بدانیم در این روزها حتی اشاره به جفا در حق دکتر علی لاریجانی می‌تواند جفایی دیگر در حق وی باشد که در تمام روزهای این سال‌ها سکوت و صبری عالمانه و متعهدانه داشت تا ناخواسته برخی جفایی در حق کشور نرسانند، شاید همانی است که باید همه بدانیم که امروز هم تقدیر از بردباری و صبر عالمانه شهید دکتر علی لاریجانی در این روزهای حساس، چیزی جز عبور از گذشته و تحکیم حضور همه و همه‌جانبه در میدان رویارویی با دشمن و شیاطین پرکینه از ایران نیست.

شهادت مقام معظم رهبری و فرزندانش تا فرزندان ایران در رزم‌ناو دنا و حالا دکتر لاریجانی و فرزند و همکاران بی‌ادعایش، شاید بیش از هر چیز باید یادآورمان کند که مقام معظم رهبری - که حالا در قامت مجتبی می‌شناسیم و بیعتش داریم - نیازمند همراهی استوار و آکنده از مهربانی است. امتی بی‌نظیر در قامت ایرانی عاشورایی که اینک در صدد است تا زایش ایران نوین را با گرامیداشت مراسم تحویل سال ۱۴۰۵، متصل به اذان و افطار عید سعید فطر در میدان جمعه، تجلی بخشد. شاید همانی است که دوست و رفیق نازنینم در دل‌نوشته روز گذشته به آن اشاره کرد که اگر جمهوری اسلامی آمده بود تا سقف قامت انسان را بلندتر کند، باید بداند که حالا در موفق‌ترین دوران خود قرار دارد.

۲۸ اسفند ۱۴۰۴