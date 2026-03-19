شهادت، مدالی که بر کارنامه علمی و سیاسی شهید لاریجانی افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم بزرگداشت شهید لاریجانی که شامگاه پنجشنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با تسلیت به خانواده این شهید و سایر بازماندگان، به تبیین جایگاه والای شهادت در معارف اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در آموزههای دینی، شهادت مقامی است که اولیای الهی برای دستیابی به آن اشتیاق داشتهاند و این جایگاه، فراتر از درک معمول بشری است.
وی با اشاره به روایات و آیات قرآن کریم درباره منزلت شهدا افزود: بر اساس تعالیم اسلامی، شهیدان از حیات برتری برخوردارند و نزد پروردگار خود متنعم هستند، جایگاهی که نه با چشم دیده میشود و نه در تصور انسان میگنجد و از همین رو، خانوادههای شهدا باید این مقام را مایه افتخار بدانند، نه صرفاً اندوه.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید لاریجانی، گفت: آنچه از نزدیک در رفتار و منش ایشان مشاهده میشد، ترکیبی از متانت، نجابت، حلم و بردباری بود و صداقت در گفتار و شجاعت در عمل، از دیگر شاخصههای بارز این شخصیت به شمار میرفت.
رفیعی با بیان خاطراتی از دیدارهای خود با این شهید تصریح کرد: در جلسات مختلف، چه در محافل مذهبی و چه در دیدارهای خصوصی، روحیه تواضع و توجه ایشان به ذکر و معنویت کاملاً مشهود بود، بهگونهای که حتی در سادهترین موقعیتها نیز از یاد خدا غافل نمیشد.
وی ادامه داد: شهید لاریجانی در کنار جایگاه علمی خود در حوزه فلسفه و نیز سوابق برجسته سیاسی و بینالمللی، همواره تلاش داشت تا در مسیر حفظ مصالح نظام حرکت کند و در این راه، با وجود برخی دشواریها، صبر و متانت ویژهای از خود نشان داد.
این سخنران همچنین با اشاره به حمایتها و توجهات مقام معظم رهبری نسبت به این شهید، اظهار کرد: این توجهات در مقاطع مختلف، نشاندهنده اعتماد به توانمندیها و جایگاه ایشان بود و همین مسئله، بر استقامت و پایداری وی در مسیر خدمت افزود.
رفیعی در ادامه، با اشاره به شرایط و تحولات اخیر، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و پرهیز از اختلاف هستیم و سیره این شهید میتواند الگویی برای حرکت در این مسیر باشد.
وی با تبیین برخی ویژگیهای مورد اشاره در آیات قرآن، افزود: محبت به خدا و برخورداری از محبت الهی، فروتنی در برابر مؤمنان، استواری در برابر دشمنان، مجاهدت در راه خدا و بیاعتنایی به سرزنشها، از جمله شاخصههایی است که میتوان در شخصیت این شهید مشاهده کرد.
این استاد حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به علاقه ویژه شهید لاریجانی به مجالس اهلبیت(ع)، خاطرنشان کرد: انس با روضه و مجالس دینی، از جلوههای بارز زندگی ایشان بود و این پیوند معنوی، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت متعالی وی ایفا کرده است.
قم- استاد حوزه و دانشگاه گفت: شهادت، حلقه تکمیلکننده کارنامهای شهید لاریجانی بود که پیش از این نیز سرشار از افتخارات علمی، سیاسی و بینالمللی بود.
