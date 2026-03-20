شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد حمله موشکی ایران، آژیرهای خطر در شهر قدس و مناطق جنوبی کرانه باختری به صدا درآمده است.

این جبهه پیش از این نسبت به وقوع حمله موشکی ایران به سمت مرکز فلسطین اشغالی و قدس هشدار زودهنگام صادر کرده بود.

در همین راستا، شبکه الجزیره از شنیده شدن صدای انفجارهای بسیار مهیب در منطقه قدس خبر داد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع خود اعلام کرد که یکی از موشک‌های ایرانی در منطقه باز سقوط کرده و مدعی شد که موشک دیگری توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شده است.