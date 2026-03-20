  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۵۶

شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در قدس اشغالی

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از گسترش دامنه حملات موشکی ایران به سمت قدس و جنوب کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد حمله موشکی ایران، آژیرهای خطر در شهر قدس و مناطق جنوبی کرانه باختری به صدا درآمده است.

این جبهه پیش از این نسبت به وقوع حمله موشکی ایران به سمت مرکز فلسطین اشغالی و قدس هشدار زودهنگام صادر کرده بود.

در همین راستا، شبکه الجزیره از شنیده شدن صدای انفجارهای بسیار مهیب در منطقه قدس خبر داد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع خود اعلام کرد که یکی از موشک‌های ایرانی در منطقه باز سقوط کرده و مدعی شد که موشک دیگری توسط سامانه‌های پدافندی رهگیری شده است.

کد خبر 6779366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 1
      پاسخ
      اسرائیل پدافند داره ،نیروهای نظامی ایرانی ،اگر امکان هست پدافند رو بزنند بعد موشک پرتاب کنند ویا پدافند رو بزنند وهمزمان موشک هم پرتاب کنند ،ولی بازدارندگی ودفاع از کشور همزمان باشه
