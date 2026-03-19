بصیرت و زمان شناسی ویژگی ملت ایران؛ هیمنه آمریکا در هم پاشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر عامری شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی گرمسار در میدان امام(ره) اظهار کرد: رجعت آن امام شهید، سومین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان یک خلف شایسته زمامدار امور جامعه مسلمین شد که باید بابت این نعمت الهی خداوند متعال را شاکر باشیم.
وی ضمن تقدیر از حضور حماسی و پرشور ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی افزود: این زمانشناسی و بصیرت مردم این سرزمین در طول تاریخ انقلاب کمنظیر بوده و همین امر هم موجب رعب و وحشت دشمنان و ناامیدی و استیصال آنان شده است.
امام جمعه درجزین خاطرنشان کرد: سرنگونی یک فروند جنگنده f۳۵ آمریکایی که یک جنگنده رادار گریز و غیر قابل رهگیری است توسط نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این نشان از عزم و اراده و اقتدار و عزت ملت بزرگ و قهرمان ایران است.
عامری یادآور شد: با این اقدام بسیار مهم و تاریخی، سیطره آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در سراسر عالم زیر سؤال رفته و با خفت و خواری مجبور به قبول شکست در مقابل عزم و اراده و ایمان ملت بزرگ ایران اسلامی است.
وی تصریح کرد: حضور در صحنه و تجمعات خیابانی یک ابزار بسیار قدرتمند برای نظام و انقلاب به شمار میرود و عرصه میدان را بر افراد خودفروخته و تروریستهای جنایتکار تنگ کرده است همچنین این حضور مقتدرانه از ابزار نظامی و جنگندهها نیز خطرناکتر است و دشمن از همین اراده و عزم راسخ ملت قهرمان ایران متعجب شده و ناامیدی به اردوگاه دشمنان رو آورده است.
امام جمعه درجزین عنوان کرد: فشارهای بسیار زیادی به مجلس خبرگان رهبری وارد کردند تا در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی خلل ایجاد کنند که به لطف خدا این نقشه دشمن نیز خنثی و نقشبرآب شد و انتخاب هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب همه برنامهریزی آنان را به هم ریخت.
عامری ادامه داد: بحث آتشبس و تکرار مذاکرات یکی دیگر از نقشههایی بود که دشمن به دنبال آن بود و به لطف خدا و هوشیاری و بصیرت این مردم، دشمن داخلی و بدخواهان داخلی در این راه نیز ناامید شده و مجبور به عقبنشینی شدند.
وی گفت: امروز هیمنه پوشالی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به لجن کشیده شده و همه دنیا دیدند که بساط فریبکاری و زورگویی این دو دولت فاسد و جنایتکار در سراسر دنیا در حال جمعشدن است.
نظر شما