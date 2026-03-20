اطلاعیه مهم سپاه درباره ناو هواپیمابر جرالد فورد ارتش تروریستی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درمورد ناو هواپیمابر جرالد فورد ارتش تروریستی آمریکا، اطلاعیه‌ای مهم صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ.»(محمد، 1)



عقب نشینی یکباره ناو هواپیمابر «جرالد آر فورد» ارتش آمریکا از میدان جنگ و ناکامی در پشتیبانی نظامی از ارتشیان خسته و شکست خورده آمریکایی در منطقه غرب آسیا، پوشالی بودن قدرت مادی مستکبران را ثابت کرد و تفسیری بر آیه مبارکه «إِنَّ کَیدَ الشَّیطانِ کانَ ضَعیفًا» شد.

گسیل این ناو به منطقه با هیاهو و تبلیغات گسترده مقامات نظامی آمریکایی و رسانه‌های غربی و خروج سؤال برانگیز این ناو در اوج جنگ ولی در عین سکوت رسانه‌ای مقامات نظامی آمریکایی متکبر، نمی‌تواند حقیقت وضعیت مستأصل و خفت بار جنگ افروزان آمریکایی و صهیونیستی را پنهان کند.

این چه غول نظامی! است که با وقوع آتش‌سوزی در رخت‌شورخانه خود دچار بحران شده و مجبور به ترک صحنه نبرد می‌شود.

تغییر مسیر این ناو به سمت پایگاه آمریکا و تلاش برای عدم عبور از تنگه باب‌المندب این سوال را برای افکار عمومی جهان و منطقه رقم زده است که چرا باید یک ناو جنگی 13 میلیارد دلاری آمریکا از چند قایق تندرو چندهزاردلاری نیروهای مقاومت ترس و هراس داشته باشد؟!

هرچند چنین وضعیت متزلزل و ناپایداری دقیقاً در روزهای اخیر برای دیگر ناو آمریکایی، «آبراهام لینکلن» در اقیانوس هند ایجاد شده است.

رئیس جمهور دروغگوی آمریکا که مدعی است نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را نابود ساخته! چرا فرمان حرکت ناوهای آمریکایی به سمت دریای عمان و دریای سرخ را نمی‌دهد؟

سپاهیان اسلام به شوق رؤیت و نوازش سیلی سخت بر ناو آمریکایی در عمق صحنه جنگ به انتظار نشسته و کاملا آماده‌اند تا شگفتانه‌های دریایی را از نزدیک به رویت تفنگداران آمریکایی برسانند.

ما به سوی میدان جنگ پرواز می‌کنیم. ما میدان جنگ را سالهاست آزموده‌ایم. آن هم بیش از 8 سال که بر یک شقی سنگدل همچون صدام قدرتمدارانه پیروز شدیم. سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهو جنایتکار است.

در میدان رفتن ما شکست نیست. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. «قل هل تربصون بنا [ایها الکفار، ایها الترامپ، ایها النتانیاهو] قل هل تربصون بنا الا احدی الحُسنِیین» شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی است.»