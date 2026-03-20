به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، کانال خبری (BFMTV) اعلام کرد که امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه تصریح کرد که این کشور در هیچگونه اقدام نظامی برای بازگشایی اجباری مضیق هرمز مشارکت نخواهد کرد.
روسیا الیوم نیز گزارش داد که ماکرون گفته که پاریس در حال رایزنی با متحدان بینالمللی خود، بهویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای چگونگی ایجاد یک چارچوب بینالمللی برای سازماندهی برای بررسی وضعیت در تنگه هرمز است.
رئیسجمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: درحالی که منطقه [خلیج فارس] وارد اعیاد مذهبی می شود، امیدوارم که سلاح ها خاموش شود تا فرصتی برای دستیابی به راهکار مذاکرهمحور فراهم شود و در روزهای آینده طرفها بر سر آتشبس به توافق برسند.
