به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال سی ام این طرح قرآنی با محوریت آیه های ۵ و ۶ سوره شرح در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیات ۵ و ۶ سوره شرح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.نترسیدن از تهدیدهای توخالی شیطان

۲.اهمیت ندادن به حرف‌های بی‌اساس مردم

۳. با هر سختی آسانی است

۴ .خداوند، تنها تکیه گاه مطمئن

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز بیست و نهم...

مفهوم آیه ۲۰ سوره مزمل ( فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.به اندازه توان قرآن بخوانیم

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.