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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۸

اعلام میزان بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد

اعلام میزان بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش ها در این استان طی شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان‌ بارش های اخیر در استان تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه جمعه ۲۹ اسفند را اعلام کرد.

بر این اساس آبده گاه 40، سرآسیاب یوسفی 39، مارگون 36، برم سبز 35، لنده 33، فیلگاه 24، سپیدار 23.5، چرام 23، لیکک 22، دیشموک 21، ماهورباشت 20، تنگ پیرزال 20، دهدشت 19.6، قلعه رئیسی 18.5، سرآب ننیز 18، قلعه دختر 18، دوگنبدان 17.4، امامزاده جعفر 16.7، درغک 16 و در دشتروم 16 میلیمتر باران بارید.

همچنین در تنگ سرخ 15، دیل 14، دلی خمسیر 14، وزگ 14، گنجگون 14، تنگ رواق 12، کالوس 11، سینه نمک 11، گنجه ای 10، چیتاب 9.8، سی سخت 8.4، یاسوج فرودگاه 7، پاتاوه 6، کریک 4 و تل گاه 3 میلیمتر باران بارید.

کد مطلب 6779430

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    نظرات

    • کرامت IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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      عالے

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