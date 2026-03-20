به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اشاره به اهمیت ویژهای که ایام مرتبط جنگ تحمیلی برای مردم این خطه دارد، گفت: با توجه به فضای عمومی استان در این ایام و ضرورت همراهی دستگاههای فرهنگی با برنامههای مرتبط با یاد و خاطره دوران جنگ تحمیلی، تصمیم گرفته شد تمامی موزهها و اماکن تاریخی استان در طول تعطیلات نوروز امسال پذیرش بازدیدکننده نداشته باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: استان ایلام بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس را در دل خود جای داده و به همین دلیل، مسیر برنامهریزیهای فرهنگی ما در چنین ایامی بر حفظ حرمت این مناسبتها متمرکز است. تعطیلی موقت اماکن تاریخی در نوروز، در راستای هماهنگی بیشتر با برنامههای استانی و ملی صورت گرفته است.
شریفی همچنین تأکید کرد: این تعطیلی موقتی است و پس از پایان برنامههای مرتبط با این ایام، موزهها و اماکن تاریخی طبق روال معمول فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. در همین مدت نیز همکاران ما اقدامات لازم برای نگهداری، ساماندهی و آمادهسازی این اماکن برای بازگشایی دوباره را انجام خواهند داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در پایان از شهروندان و مسافران نوروزی درخواست کرد برنامهریزی خود را با اطلاعیههای رسمی این ادارهکل هماهنگ کنند و گفت: اطلاعرسانیهای تکمیلی از طریق رسانهها منتشر خواهد شد تا مردم از زمان دقیق بازگشایی باخبر شوند.
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