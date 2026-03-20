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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

خسروی: نانوایی‌های اصفهان سوخت جایگزین تامین کنند

خسروی: نانوایی‌های اصفهان سوخت جایگزین تامین کنند

اصفهان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تأمین پایداری فعالیت نانوایی‌ها، از فرمانداران خواست روند تأمین منبع سوخت جایگزین در همه نانوایی‌های استان را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح جمعه در جلسه گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار در استان از ابتدای آغاز جنگ فعلی اظهار کرد: تشکیل جلسات این ستاد در سطح شهرستان به ریاست فرمانداران و با حضور تمام ارکان الزامی است؛ جلسات شهرستانی باید همچون استان به صورت روزانه دنبال شود.

وی با اشاره به حملات امروز دشمن به برخی پالایشگاه‌های کشور عنوان کرد: با توجه به احتمال مورد هدف قرار گرفتن مجدد زیرساخت‌های انرژی کشور، اقدام به دوگانه‌سوز کردن تمام نانوایی‌ها با اهتمام ویژه فرمانداران ضروری است؛ در این زمینه برخی شهرستان‌ها از جمله کوهپایه و بوئین‌میاندشت از آمار خوبی در این زمینه برخوردار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: در این زمینه استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی، مساجد و موکب‌ها مؤثر خواهد بود؛ همچنین شرکت‌های تولیدی نیز آمادگی فروش ۵ هزار کپسول به نانوایی‌ها را دارند اما این موضوع با استفاده از توان هیئات و مساجد قابل حل است.

وی تصریح کرد: ذخایر گاز مایع در استان اصفهان تکمیل است اما لازم است تمام نانوایی‌ها با تأمین کپسول، دوگانه‌سوز شوند.

خسروی با تأکید بر توجه ویژه فرمانداران به این موضوع عنوان کرد: گزارش اتحادیه در برخی شهرستان‌ها در خصوص آمار واحدهای دوگانه‌سوز شده بیش از آمار ارائه شده توسط فرمانداری‌ها می‌باشد که بیانگر اقدامات مؤثر محله‌محور است؛ در این زمینه لازم است فرمانداران برای ارائه آمار دقیق ورود پیدا کنند.

کد مطلب 6779463

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