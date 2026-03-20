به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی سپاه لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع هم استانیهای عزیز میرساند، در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق آسیبدیده از حملات پیشین، تیمهای تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجرکردن کنترلشده مهمات عملنکرده در محدوده آزادراه خرم زال خواهند کرد.
این عملیات بهمنظور رفع خطر امروز جمعه ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ انجام میشود.
به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیدهشدن صدای مهیب آن در بخشها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.
نظر شما