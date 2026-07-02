علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران-شمال برقرار است و رانندگان برای سفر به استان‌های شمالی باید از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه استفاده کنند.

وی افزود: هم‌اکنون در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا محدوده بیشه، ترافیک سنگین جریان دارد.

صادقی با اشاره به وضعیت محور هراز نیز گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال این محور، به‌ویژه در محدوده‌های لاسم و آب‌اسک، نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی استان از جمله سوادکوه و کیاسر، تردد خودروها به‌صورت دوطرفه، عادی و روان در جریان است و شرایط جوی نیز در تمامی محورهای استان عادی گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و از محورهای جایگزین برای کاهش زمان سفر استفاده کنند.