۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

جاده کندوان یک‌طرفه شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از مسدود شدن مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی در مسیر شمال به جنوب مسدود و یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده سیاه‌پیچ تا پل زنگوله سنگین گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط تردد کنند.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورهای استان بیان کرد: محورهای هراز و کیاسر به‌صورت دوطرفه باز و جریان ترافیکی در این مسیرها روان و عادی است.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات رانندگی و توجه به علائم هشداردهنده، صبر و حوصله داشته باشند تا ترافیک در اسرع وقت روان شود.

کد خبر 6780379

