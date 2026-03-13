علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال به صورت مقطعی یکطرفه شده است.
وی افزود: در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب محور کندوان به ویژه در محدودههای مرزنآباد تا پل زنگوله ترافیک سنگین گزارش شده است.
صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز در محدودههای بایجان و لاسم شاهد ترافیک سنگین هستیم و تردد خودروها با کندی انجام میشود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به شرایط جوی در ارتفاعات استان تصریح کرد: هماکنون در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بارش برف گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.
وی از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جادهها مطلع شوند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود.
