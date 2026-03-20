جنگ رمضان؛ از جنگ ترکیبی تا فناوری ترکیبی

یادداشت مهمان؛ دکتر علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ در جنگ رمضان افزون بر اینکه عرصه هماوردی تمام اسلام در برابر تمام کفر است، جلوه نوظهور و بی سابقه ای از ترکیب پیچیده و چند لایه انواع فناوری هاست.

روساخت و جلوه بیرونی جنگ رمضان آفند و پدافند سخت و نظامی است و ایران مقتدر در برابر جبهه متخاصم در یک جنگ منطقه ای و تمام عیار پایگاه های دشمن را با فناوری بومی شده و پیشرفته تهاجمی خود مورد حمله قرار می دهد و حاصل آن در هم شکستن هیمنه آمریکا و ایادی او در منطقه است.

دیگر نه گنبد آهنین امنیت آور است و نه ناوهای هواپیمابر موجب برتری نظامی. در ساحت سخت و نظامی جنگ رمضان این شگفتانه های برآمده از خودباوریست که حرف آخر را خواهد زد. ژرف ساخت جنگ رمضان و عنصر زیرین و بنیادین آن از جنس فناوری نرم است. مقاومت مردم در شرایطی که رهبرشان و بسیاری از فرماندهان و شخصیت های اثر گذارشان به فوز عظیم شهادت رسیده اند تجلی فناوری نرم و حکمرانی مردم پایه است .

حضور پرشور و چشمگیر آحاد مردم در صحنه های مختلف و متکثر این روزها بیانگر فناوری نرم انسجام بخش و وحدت آفرین است. ظهور جلوه های شور و شعور انقلابی و حسینی در میادین و خیابان ها بیانگر فناوری نرم امید آفرینی و مقاومت است. صحنه های ایثار و نوع دوستی و با هم بودن و برای هم بودن تجلی دیرینگی تمدنی و عمق فرهنگ اصیل و ناب این ملت است.

به این ترتیب جنگ رمضان جنگ ترکیب فناوری های نرم و سخت است و پیروز این میدان کسی است که در هر دو عرصه حرف آخر را بزند و مردانه بایستد.