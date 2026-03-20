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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

تشییع ۱۳ بسیجی شهید محله قراملک تبریز زیر گریه های آسمان

تشییع ۱۳ بسیجی شهید محله قراملک تبریز زیر گریه های آسمان

تبریز- آیین تشییع پیکر پاک ۱۳ بسیجی شهید محله قراملک با حضور باشکوه مردم ولایی تبریز زیر باران برگزار شد.

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کد مطلب 6779548

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