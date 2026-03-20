https://mehrnews.com/x3bDF8 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷ کد مطلب 6779548 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷ تشییع ۱۳ بسیجی شهید محله قراملک تبریز زیر گریه های آسمان تبریز- آیین تشییع پیکر پاک ۱۳ بسیجی شهید محله قراملک با حضور باشکوه مردم ولایی تبریز زیر باران برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6779548 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع ۱۳ بسیجی شهید محله قراملک تبریز در زیر باران وداع جانسوز با پیکر پاک ۱۳ دلاور بسیجی شهید محله قراملک تبریز وداع تبریز با ۱۳ لاله خونین؛ فردا قراملک غرق ماتم میشود روایت جنایت دشمن آمریکایی اسرائیلی در روستای دیزج امیردار اسکو جزئیات حمله هوایی به قراملک تبریز؛ ۱۳ شهید و ۱۸ مجروح برچسبها تشییع شهدا مراسم تشییع تبریز
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