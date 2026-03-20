گوترش: جنگ خیلی فوری متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تداوم جنگ در منطقه خواستار توقف فوری آن شد.

وی افزود: در این جنگ ایران به دنبال طولانی کردن نبرد و وارد آوردن بیشترین میزان خسارت است و در مقابل اسرائیل به دنبال نابودی توان نظامی ایران و به دنبال تغییر نظام ایران است.

گوترش حمله به زیر ساخت های انرژی را در حد جنایات جنگی توصیف و اعلام کرد: کلید حل بحران در این است که آمریکا اعلام کند که ماموریتش به پایان رسیده است.

دبیر کل سازمان ملل بیان کرد: جنگ باید خیلی فوری متوقف شود.

گوترش تاکید کرد: توقف جنگ در دست آمریکاست. تحرکی باید برای پایان جنگ به عمل آید.