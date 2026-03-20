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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

گوترش: جنگ خیلی فوری متوقف شود

گوترش: جنگ خیلی فوری متوقف شود

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه کلید پایان جنگ در دست آمریکاست بر ضرورت توقف فوری جنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تداوم جنگ در منطقه خواستار توقف فوری آن شد.

وی افزود: در این جنگ ایران به دنبال طولانی کردن نبرد و وارد آوردن بیشترین میزان خسارت است و در مقابل اسرائیل به دنبال نابودی توان نظامی ایران و به دنبال تغییر نظام ایران است.

گوترش حمله به زیر ساخت های انرژی را در حد جنایات جنگی توصیف و اعلام کرد: کلید حل بحران در این است که آمریکا اعلام کند که ماموریتش به پایان رسیده است.

دبیر کل سازمان ملل بیان کرد: جنگ باید خیلی فوری متوقف شود.

گوترش تاکید کرد: توقف جنگ در دست آمریکاست. تحرکی باید برای پایان جنگ به عمل آید.

کد مطلب 6779553

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      6 2
      پاسخ
      کثافتی به نام سازمان ملل که اتفاقا خبری از ملل توش نیست .....طویله ای در نیویورک برای غارت کشورهای ضعیف توسط امریکا
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 4
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      جنگ با پرداخت غرامت توسط آمریکا و اسرائیل و خروج آنان از منطقه تعیین تکلیف می‌شود
    • مریم IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 4
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      سلام. تا. نابودی اسراییل. نباید جنگ تمام شود. خون. شهیدان والا مقام. جواب دارد. موشک جواب موشک. ما 8سال جنگ داشتیم شهید دادیم. ولی جنگیدیم. دشمن دیگه جرات نکرد. به ما حمله کند. کار نیمه تمام نگذاشتیم دهه 60
    • مهدی IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      3 4
      پاسخ
      بهترین عیدی برای مردم ایران با خاک یکسان کردن امریکا و اسراییل است همین روزا تل اویو و نیویورک با خاک یکسان میشود
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      3 4
      پاسخ
      ما به شهروندان آمریکایی و هم به سربازان آمریکایی هشدار می‌دهیم که فوری و سریع خاورمیانه و غرب آسیا را ترک کنند. آمریکایی‌ها جنایتکار باید منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را ترک کنند چون به خاطر که ما انتقام تجاوز، حمله آمریکا به تهران و سایر شهرهای ایران را و انتقام خون شهیدان را از آمریکا و مزدورانشان می گیریم
    • منصور IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      2 2
      پاسخ
      اسراییل باید نابود بشه...
    • منصور IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 1
      پاسخ
      حاکمان ریاکار عرب باید جوابگوی ملت ایران طی این پنجاه سال باشند...
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      تو هم مثل ترامپ ونتانیاهو ودیگران یک مزدور حیله گر هستی لعنت به همتون خاک برسرتان

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