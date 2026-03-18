تاکید گوترش و رئیس کمیسیون اروپا بر لزوم کاهش تنش در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، و «اورسولا فوندرلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در گفتوگویی، تبعات جهانی تحولات اخیر در غرب آسیا را بررسی کرده و بر ضرورت کاهش تنشها و پیگیری راههای دیپلماتیک برای حل بحران تأکید ورزیدند.
رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل را «بهموقع» خواند و اظهار داشت: «پیامدهای جنگ در خاورمیانه ابعادی جهانی دارد و این وظیفه ماست که برای کاهش تنش و دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک تلاش کنیم.»
وی همچنین افزود که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، بزرگترین تأمینکننده مالی سازمان ملل بوده و به پایبندی به حقوق بینالملل و ترویج جهانی مبتنی بر همکاری چندجانبه متعهد هستند.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز پیش از این در اظهارات عمومی خود، بر لزوم پایان دادن به درگیریها و اولویت دادن به دیپلماسی به منظور جلوگیری از گسترش دامنه بحران تأکید کرده بود.
