به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بزرگان و ریش‌سفیدان عشایر عرب خوزستان با صدور بیانیه‌ای از تصمیم خود برای خودداری از برگزاری مظاهر شادی در عید سعید فطر امسال خبر دادند.

برای نمونه در بیانیه عشایر محیّسن آمده است: بزرگان عشایر محیّسن در شهرهای آبادان و خرمشهر از همه فرزندان این عشایر که در سراسر ایران اقامت دارند درخواست می‌کنند که به مناسبت عید سعید فطر امسال، حضور مردمی تنها به حسینیه‌ها، دیوان‌ها و مجالس وابسته به عشایر محدود شود.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: از مظاهر شادی و جشن‌های معمول خودداری گردد و این تصمیم به سبب عزای عمومی ملی و مصیبت بزرگی است که بر امت اسلامی وارد شده است.

در این بیانیه آمده است: این اقدام در پی شهادت رهبر مجاهد امت اسلامی، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای قدس سره الشریف به دست دشمنان امت اسلامی یعنی ائتلاف جنایتکار صهیونیستی ـ آمریکایی اتخاذ شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر حفظ حرمت ایام سوگواری، خواستار همراهی همه اعضای عشایر در برگزاری مراسم‌های معنوی و مجالس عزاداری در ایام عید فطر شدند.