به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری امشب در نشست هم اندیشی پیرامون برگزاری مراسم عید سعید فطر در مضیفهای شهرستان با جمعی از شیوخ و سران عشایر در محل دفتر امام جمعه برگزار شد با بیان اینکه شیوخ و سران عشایر شهرستان همواره همراه و پشتیبان آرمانهای انقلاب اسلامی بودهاند، اظهار کرد: با همفکری و همافزایی شیوخ و سران عشایر شهرستان شادگان مقرر شد مراسم عید سعید فطر در مضیفها بدون برگزاری جشن و شادی برگزار شود.
وی با قدردانی از همراهی عشایر، شیوخ، معتمدین و سادات و اقشار مختلف مردم شهرستان شادگان افزود: با توجه به تقارن عید سعید فطر با شهادت امام امت و شهدای جنگ رمضان و فضای حزن و اندوه حاکم بر کشور با همفکری شیوخ و سران عشایر مقرر شد مراسم عید فطر در مضیفها بدون برگزاری جشن برگزار شود.
عفری تصریح کرد: با توجه به اندوهی که بر جامعه حاکم است، امسال مراسم عید سعید فطر در مضیفها بدون یزله و شادی برگزار خواهد شد.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: با توجه به شهادت امام امت و اعلام ۴۰ روز عزای عمومی، با تصمیم شیوخ و سران عشایر شهرستان شادگان مضیفها با رعایت پروتکلها و بدون برگزاری مراسم شادی فعال خواهند بود.
وی بیان کرد: مردم شهرستان شادگان همواره وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودهاند و در تجمعات شبانه با حضور پرشور خود تمامی نقشههای دشمن را نقش بر آب کردهاند.
عفری با اشاره به صلابت و ایستادگی ملت ایران اسلامی در برابر حملات دشمن گفت: با توجه به درگیریهای اخیر و شرایط پیشآمده، اولویت اصلی صیانت از آرامش، امنیت خاطر و رفاه شهروندان است.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و امدادی کاملاً هوشیار و پای کار هستند و بازدیدها از سطح بازار، ادارات خدماترسان و دیگر مراکز صرفاً در راستای مدیریت شرایط و ایجاد آمادگیهای احتیاطی انجام میشود.
سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه تاکید کرد: تلاش ما این است که حتی در سختترین شرایط نیز انسجام اجتماعی و روند عادی زندگی مردم حفظ شود.
شیوخ و سران عشایر شادگان نیز در این نشست با تأکید بر حمایت عشایر این شهرستان از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفتند: ما همواره حامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران بودهایم.
آنها عنوان کردند با توجه به شهادت امام امت، فرماندهان و شهدای جنگ رمضان امسال مراسم عید فطر در مضیفها بدون شادی و یزله برگزار خواهد شد.
