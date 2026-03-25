محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی طی امروز و فردا در اغلب نقاط استان موجب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید به‌ویژه در روز پنجشنبه، گاهی تندباد لحظه‌ای و ریزش تگرگ در برخی نقاط خواهد شد.

وی افزود: در ارتفاعات استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد و با توجه به ماهیت سامانه‌های همرفتی در فصل بهار و شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای در این ایام، وقوع آب‌گرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها در بسیاری از مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی روزهای جمعه و شنبه بارش‌ها در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات استان با شدت کمتری تداوم خواهد داشت و در سایر مناطق نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای وجود دارد.

سبزه‌زاری با اشاره به شرایط جوی خلیج فارس گفت: شمال خلیج فارس در این مدت به‌ویژه در روز پنجشنبه مواج و طوفانی پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در این منطقه وجود دارد.

وی درباره دمای ثبت‌شده در استان نیز بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۲۶.۴ و دزپارت با دمای ۶.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز در این مدت بیشینه دمای ۲۵.۴ و کمینه دمای ۱۶.۶ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده است.