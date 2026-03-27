محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (به‌ویژه امروز) فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات استان ادامه دارد.

وی افزود: این شرایط جوی سبب وقوع رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای خواهد شد و در برخی نقاط نیز احتمال ریزش تگرگ وجود دارد. همچنین در ارتفاعات استان بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در سایر مناطق استان نیز احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای وجود دارد و شمال خلیج فارس تا فردا مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی نیز از روز دوشنبه وارد استان خواهد شد و برخی مناطق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۲۲.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با دمای چهار درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین در این مدت اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۴ و کمینه دمای ۱۴.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.