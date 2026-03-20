به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه های نماز عبادی، سیاسی جمعه این هفته جزیره هرمز که باحضور نمازگزاران جمعه در مسجد جامع هرمز اقامه شد، با اشاره به اولین پیام رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب در اولین پیام خود نقش مردم را ویژه بیان کردند که در منظومه فکری امامان انقلاب باور عمیق به مردم وجود دارد یکی از ارکان در اندیشه حکمرانی مردم هستند و رهبری با مردم و حضور مردم پیروز می شود.

امام جمعه هرمز بیان داشت: رهبر معظم انقلاب امر و جبهه مقاومت را جزئی جدایی ناپذیر ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی گفت: مردم عزیز بدانید که امروز دنیای گفتمان مقاومت است که پیروزی را بوجود می آورد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمز اظهار داشت: در پیام امام جوانمان به این نکته اشاره کرد که اهرم های قدرت باقی می ماند و تنگه هرمز همچنان باید بسته بماند و احتمال گشودن جبهه های دیگر وجود دارد و دشمن باید بداند بابت هر خسارتی که به کشور و ملت ایران وارد می کند باید پاسخگو و غرامت پرداخت کند.

خطیب جمعه هرمز بیان کرد: اگر دشمن از دادن غرامت صرف نظر کرد با قدرت از او خواهیم گرفت این پیام شجاعانه و حساب شده رهبر معظم انقلاب مواضع جمهوری اسلامی ایران را شفاف روشن کرد.

حجت الاسلام رستاخیز افزود: مکتب امام شهیدمان یک مکتب تمدنی است که در عرصه بین‌المللی جایگزین مکتب فروپاشیده غرب به توفیق اللهی خواهد شد.

امام جمعه هرمز گفت: مردم بدانند که خداوند متعال به برکت خون امام شهیدمان اسلام را و بیداری جهانی اتفاق می افتد و این انقلاب الگوی آزادی بخش جهان خواهد بود.

خطیب جمعه هرمز بیان داشت: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی از ایران اسلامی به شدت شکست خورد هم از ملت هم از نیروهای مسلح بزرگترین شکست تاریخ را متحمل شد نمی داند که چگونه آبرومندانه از جنگ خارج شود در دنیا آمریکا توسط ایران مقتدر تحقیر شد.

حجت الاسلام رستاخیز بیان داشت: هر مکتبی که بر اساس تقوا و خشنودی خدا ساخته شود ماندنی است و عاقبت متعلق متقین است و هر حکومتی که بر پایه ظلم و جنایت بنا شده باشد نابود شدنی و از بین رفتنی است این سنت اللهی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمز اظهارداشت: جمهوری اسلامی برپایه تقوا و خشنودی خدا بنا نهاده شد بر پایه ولایت فقیه که همان ولایت امیرالمؤمنین علیه اسلام و ولایت پیامبر گرامی اسلام محکم و استواراست حکومت اللهی نابود شدنی نیست و به یقین گسترش پیدا می کند و تمدن سازی می کند اما اسرائیل که حکومتش بر پایه ظلم‌ به بشریت بنا شده است شر مطلق است عین شیطان است نابود شدنی و رفتنی است باطل نمی ماند.

امام جمعه هرمز بیان کرد: کشورهای مسلمانی که دل گرم به کفار و جریان باطل هستند باید به جبهه حق متصل شوند اگر از باطل جدا نشوند با رفتن جبهه باطل غرق می شوند و از بین می روند این سنت خداوند متعال است.

وی گفت: کشورهای مسلمانی که امروز می دانند که اعتماد کردن به آمریکا باعث ناامنی آنها می شود باید تکلیف خود را روشن کنند بدانند که کدام قسمت تاریخ قرار دارند اسرائیلی که در فلسطین و غزه و لبنان نسل کشی کرد امروز بعضی ازکشورهای مسلمان سپر بلای آن شده ای دست از حمایت و همکاری رژیم صهیونیستی بردارید و به آغوش اسلام برگردید.