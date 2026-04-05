ملت ایران ترامپ قمارباز را به عصر حجر باز خواهد گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جعفر رستاخیز در جمع پرشور مردم جزیره هرمز اظهار داشت: از شما مردم عزیز و شریف جزیره هرمز که حماسه‌ای دیگر خلق کردید، سپاسگزارم. این اجتماع مردمی که هر شب در سراسر کشور رقم می‌خورد، در تاریخ ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به نماز استغاثه که هفته گذشته در سراسر کشور اقامه شد، گفت: پس از این استغاثه به امام زمان (عج)، نصرت‌های الهی چشمگیرتر شد و دست یاری خداوند متعال را بیشتر مشاهده کردید.

امام جمعه هرمز، سخنان ترامپ مبنی بر از بین بردن پدافند هوایی و نیروی دریایی ایران را دروغی بزرگ خواند و به تلفات سنگین آمریکا در پی سرنگونی هواپیماهایشان توسط نیروهای مسلح و مردمی ایران اشاره کرد و گفت: دو فروند هواپیمای سوخت‌رسان و دو بالگرد آمریکایی به دلیل اصابت پدافند ما مجبور به فرود شده و کاملاً نابود شدند.

حجت الاسلام رستاخیز در ادامه به شجاعت مثال‌زدنی جوانان ایرانی در مواجهه با بالگردهای آمریکایی اشاره کرد و این روحیه را نماد قدرت، صلابت و شجاعت ملت ایران دانست.

وی در پایان با خطاب قرار دادن ترامپ، وی را «قمارباز» خواند و تاکید کرد: ای ترامپ قمارباز، اگر عملیاتی انجام دهی، ما صبوریم اما اگر غلطی کنی، نه تنها تنگه هرمز، بلکه تمام آبراه‌ها را ناامن خواهیم کرد و اگر ما این عملیات را انجام دهیم، طولی نخواهد کشید که رومیان قدیم و آمریکای جنایتکار به عصر حجر بازخواهد گشت.

در این اجتماع، مردم با سر دادن شعارهای «الله اکبر، خامنه‌ای رهبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر بر مواضع انقلابی خود تاکید کردند.