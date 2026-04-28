ایران اسلامی به برکت امام رضا(ع) پایگاه اصحاب آخرالزمانی اهل بیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در مراسم جشن میلاد حضرت رضا علیه السلام که در مسجد جامع با حضور جمعی از عاشقان امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: دهه کرامت و میلاد پرخیر و برکت امام رئوف امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عاشقان امام رضا تبریک عرض می کنم امیدوارم که نگاه ویژه امام رضا علیه السلام شامل حال ما باشد.

حجت الاسلام رستاخیز با بیان اینکه ایران اسلامی به برکت حضور امام رضا (ع) به جایگاه ویژه‌ای دست یافته است، گفت: اگر امام رضا علیه السلام آن زمان ولایتعهدی را پذیرفتند و از مدینه به ایران سفر کردند، با اینکه این سفر با اکراه بود، اما برای این بود که ایران، که محل حضور و دفن امام رئوف ماست، به پایگاه آخرالزمانی تبدیل شود.

وی افزود: امام (ع) می‌دانست و فعل او کار او برای خداوند متعال بود، درست عمل کرد و حضور پیدا کرد در ایران. بعد از آن نیز امامزادگان زیادی به ایران آمدند و فرهنگ و ادبیات در جامعه ترویج پیدا کرد به جایی رسید که کشور ما ایران اسلامی شد، شیعه‌خانه اهل بیت (ع).

امام جمعه هرمز با اشاره به پیوند این برکت با مفاهیمی چون ولایت فقیه، بیان کرد: این باعث شد حالا دیگر سال‌ها طول کشید تا رسید به ما که بحث ولایت فقیه پیش آمد، امام انقلاب کرد و بعد از رحلت امام، امام شهیدمان آن پرچم انقلاب را به دست گرفت و ادامه داد و این باعث شد که این حکومت علوی و ولایت در جامعه حاکم شود و مسئله پایگاه آخرالزمانی شکل بگیرد. همه این‌ها به برکت امام رضا (ع) بود و ما همه ایرانی‌ها مدیون امام رئوف امام رضا (ع) هستیم.