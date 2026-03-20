ملت ایران شکست پذیری مستکبران را اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی در خطبه‌های نماز جمعه سلطانیه گفت: رهبر شهید در این ایام رمزی صحبت می کردند و ما متوجه نبودیم، در اولین روز از دهه فجر امسال این پیش بینی را بر اساس شناختی که از مردم داشتند، فرمودند: چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی هم در اولین پیام خود فرمودند: این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید، افزود: موشک رزمندگان و حضور مردم در میدان دشمن را درمانده کرده و لذا ترامپ اصابت موشک ها را کتمان می کند و حضور مردم را ساخته شده توسط هوش مصنوعی می داند.

وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اگر نعمت عظمای رهبر شهید از ما سلب شد، به جایش بار دیگر حضور عمارگونه‌ی ملت ایران به این نظام اعطا گشت، گفت: یاری دین خدا و رهبر جامعه اسلامی توسط مردم و مردم باوری مبتنی بر آیات قرآن و منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی است.

خطیب جمعه سلطانیه با بررسی وضعیت ایران دیروز و ایران امروز و با بیان اینکه ایران همیشه به‌ویژه در دوران قاجار و پهلوی، تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار داشت و از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و نظامی کاملا وابسته بود، افزود: اما پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ این روند را معکوس کرد و ایران در مسیر استقلال و آزادی گام برداشت که نتیجه آن، تبدیل ایران از یک کشور وابسته، به یک دولت و ملت مستقل بود که امنیت و توانمندی درونی خود را بر پایه نیروهای بومی و بدون اتکا به قدرت‌های خارجی تأمین می‌کند.

حسینی نسب افزود: امروز ایران در برابر ائتلاف گسترده آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی ایستاده و توانسته اقتدار و دست برتر خود را در این جنگ و در جنگ ۱۲ روزه به منصه ظهور برساند؛ این یکی از همان بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی است.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: دشمنان با برنامه‌ریزی دقیق و ائتلاف گسترده، تجاوزی همه‌جانبه را علیه ایران آغاز کردند که اهداف اصلی آن شامل تضعیف اساسی کشور، ایجاد ناامنی گسترده، تجزیه سرزمینی، راه‌اندازی جنگ داخلی، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تغییر رژیم بود. اما هیچیک از این اهداف محقق نشد و نشان داد ایران مقاومتر و مقتدرتر از گذشته است.

وی با بیان اینکه دست برتر ایران نشان داد پایگاه های آمریکا برای کشورهای خلیج فارس نه تنها امنیت نمی آورد بلکه باعث ناامنی آنها می شود، افزود: قطعا نگاه همسایگان به ایران تغییر خواهد کرد و زمینه را برای شکل‌گیری معاهدات امنیتی جدید منطقه‌ای فراهم خواهد کرد که آمریکا محور اصلی نخواهد بود بلکه جهان شاهد ظهور قدرتی خواهد بود که بر پایه ایستادگی، خودباوری، استقلال و توان دفاعی بومی، مسیر آینده خود و حتی بخشی از آینده منطقه را تعیین می‌کند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه این دستاوردها و پیروزی ها ثمره اتحاد مقدس است و وحدت عمیق میان مردم و نیروهای مسلح، راز اصلی پیروزی در این دفاع مقدس است، گفت: نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، پدافند هوایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی با شجاعت بی‌نظیر، فداکاری و هوشمندی، در خط مقدم ایستادند و از مرزها، شهرها و زیرساخت‌های حیاتی کشور دفاع کردند.

حسینی نسب ادامه داد: پزشکان و پرستاران حتی در زیر بمباران به وظایف خود ادامه دادند، کارکنان تأسیسات برق و آبرسانی با سرعت خسارت‌ها را جبران کردند و بسیاری از بازنشستگان داوطلبانه به کمک آمدند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه دولت مدیریت خیلی خوبی داشت. تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، مدیریت بنزین، نان و... قابل تقدیر است. با وجود جنگ تحمیلی که به سه هفته رسید، الحمدلله از لحاظ کالاهای اساسی، امنیت غذایی و مواد خوراکی، سوخت و انرژی، حمل و نقل و بنادر هیچ مشکلی وحود ندارد، افزود: خدمت‌رسانی و نظارت دولت در ایام نوروز بعنوان خط مقدم دوم دفاع مقدس رمضان باید تداوم داشته باشد چرا که حفظ جریان عادی زندگی در آستانه و ایام نوروز، یک پدافند راهبردی علیه ماشین جنگی دشمن است.

وی با بیان نمونه های از دستاوردها و اقتدار ایران اسلامی در جنگ رمضان گفت: آمریکا با تمام ناوها و پایگاه‌های منطقه خود،در ماجرای اسکورت نفتکش‌ها از خلیج فارس شکست خورد. همچنین آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران در خلیج فارس و در رابطه با تنگه‌هرمز شکست خورد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه ایران در همین شرایط روزانه مشغول صادرات ۱۴۰ میلیون دلار نفت است، گفت: ایران به هرکشوری که دلش خواست، اجازه عبور داد. اگر به هند اجازه داد تفتکش عبور کند، در برابر آن تفتکش های توقیف شده ایران را آزاد کرد.

حسینی نسب با اشاره به ترورهای دشمنان گفت: لیست بلندی از شخصیت‌های برجسته اسرائیل طی این روزها به جهنم رفتن که بخاطر سانسور در اسرائیل هنوز آن‌ها را تأیید و اعلام نکرده است. ترور در برابر ترور انجام شده است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه در میدان حضور ملت ایران با حضور در میدان و خیابان خصوصا در شب چهارشنبه مزدوران امریکایی و اسراییلی را شکست داد، گفت: در میدان نظامی هم بعد از پاسخ ایران در برابر حمله به عسلویه، ترامپ گفت اسراییل غلط کرده به زیرساخت ها حمله کرده و من اطلاع نداشتم و دیگر تکرار نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران برای اولین بار در دنیا، جنگنده اف ۳۵ آمریکا هدف قرار داد و ابهت جنگی آمریکا را هم نابود کرد، افزود: ملت ایران غرور آمریکا را شکست و شکست پذیری مستکبران را اثبات کرد.

حسینی نسب با اشاره به عید نوروز و ایام عزای شهادت رهبر شهید و نیروهای نظامی و مردم عزیز گفت: در این مورد فردا در خطبه های نماز عید فطر مطالبی تقدیم خواهد شد اما فعلا در یک جمله دید و بازدید و صله ارحام با رعایت حرمت این ایام اشکال ندارد بلکه لازم است.