استقامت مردم ایران بشارت الهی را به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر جمعه در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه اظهار کرد: دشمن پس از ۲۰ روز سناریوسازیهای مختلف، از جمله ورود نیروی نظامی و ایجاد اغتشاشات داخلی، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
وی با اشاره به از کار افتادن ناوشکنها و زمینگیر شدن جنگندههای نسل پنجم دشمن، این مسائل را عاملی برای عصبانیت آنها دانست و افزود: امروز حضور مردم و نیروهای مسلح باعث شده تا دشمن دچار لکنت زبان شود و دیگر خبری از ادعاهای گذشته نیست.
امام جمعه همدان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی به یک قدرت منطقهای تبدیل شده است و استقامت مردم در این روزها، بشارت الهی را به همراه خواهد داشت، افزود: پس از ۴۷ سال، ظرفیت اقتصادی بزرگ تنگه هرمز کشف شده است و از این پس ادبیات جهان در قبال ایران تغییر خواهد کرد.
وی با اشاره به تلاشهای رژیم صهیونیستی برای ایجاد اختلاف در منطقه، تاکید کرد: جنگ امروز ما با این رژیم است و هیچ درگیری با کشورهای منطقه نداریم.
آیت الله شعبانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی وابسته به شخص نیست و نظام با شهادت شخصیتهایی چون بهشتی و مطهری پابرجا مانده است، گفت: دشمنان با ترور شخصیتها به نتیجه نخواهند رسید.
وی با اشاره به اذعان آمریکاییها به این موضوع، از مسئولان خواست تا قدردان حضور پرشکوه مردم باشند و ادامه داد: حضور مردمی حضوری است که حتی تلاشهای رسانهای نیز قادر به توصیف کامل آن نیست.
امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمنان امروز خود را قدرت نظامی میدانند، اما پیروزیها به واسطه اراده الهی رقم میخورد و همگان باید از خداوند غافل نشویم، افزود: امام خمینی راحل در مورد آزاد سازی خرمشهر فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد» پس خداوند آتش فتنهها را خاموش خواهد کرد.
