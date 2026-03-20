فعالیت ۱۳ کتابخانه استان بوشهر در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، ۱۳ کتابخانه عمومی در مناطق مختلف استان بوشهر، از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در شیفتهای کاری مشخص، به اهالی کتاب خدماترسانی میکنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به فراغت بیشتر مردم در تعطیلات نوروز، این اقدام با هدف دسترسی شهروندان به منابع فرهنگی و بهرهمندی علاقمندان از خدمات کتابخانههای عمومی انجام گرفت و فرصت خوبی جهت مطالعه و استفاده از کتابخانه فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۱۳ کتابخانه عمومی در سطح استان در ایام تعطیلات نوروز، آماده خدمات دهی به علاقمندان هست، افزود: کتابداران کتابخانههای عمومی استان جهت رضایتمندی مردم در این شرایط جنگی و تعطیلات، همچنان سنگرهای دانش را حفظ کرده و چراغ دانایی را روشن نگه خواهند داشت.
