امروز ملت ایران برای مبارزه با جنایتکاران مبعوث شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: همان‌طور که انبیای الهی برای مبارزه و ریشه‌کنی طاغوت زمان خود مبعوث شدند، اکنون این انبعاث برای ملت ایران به عنوان یک معجزه رخ داده و تجمعات شبانه مهم‌ترین تکلیف است، چرا که جنگ، جنگ موجودیت است.

امام جمعه تربت حیدریه افزود:این میزان فهم و شعور و بصیرت در دنیا مثال‌زدنی است و این‌گونه مردم و امتی در هیچ نقطه‌ای از دنیا و تاریخ آن پیدا نخواهید کرد و باید قدردان این مردم بود.

وی بیان کرد: اکنون میدان جنگ است و در هنگام آماده‌باش کسی محل خدمت خود را ترک نمی‌کند و امروز محل خدمت مردم در جنگ، خیابان‌ها و این بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است.

معلمی تاکید کرد:حرف مردم جنگ جنگ تا رفع فتنه و پیروزی است و چنانچه از حنجره‌ای سخنی از سازش و آتش‌بس رخ دهد، بسیار خطرناک است، چرا که حنجره دشمن اکنون در اختیار ما هست و فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی از یک طرف و اختلافات داخلی در اردوگاه دشمن به شدت شکننده شده و رسیدن به قله نزدیک است.