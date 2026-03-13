۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

انسداد تنگه هرمز پایان پایدار جنگ را رقم خواهد زد

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: انسداد تنگه هرمز پایان پایدار جنگ را رقم خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان هدف اصلی از انسداد تنگه هرمز را پایان پایدار جنگ عنوان و اظهار کرد: این بدان معناست که چرخه باطلی که در این چند سال اتفاق افتاده باید برچیده شود و محاسبات دشمن بر هم زده شود تا از حمله نظامی به کشور کاملا پشیمان شوند.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب، توسط خبرگان گفت: انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به مانند دهه ۶۰ دل مردم را شاد و دشمنان را مأیوس و ناامید کرد.

وی به حضور آگاهانه مردم در نقاط کشور در شب‌های مقاومت اشاره کرد و گفت: مردم حضور با نشاط و آگاهانه دارند و این حضور مردم واقعا در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم و این بدان خاطر است که قلب و دل این ملت تحت فرمان الهی است که دشمن را تاکنون ناامید کرده‌است.

معلمی با اشاره به حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: این جنگ ملت ایران و جبهه مقاومت به فتح فلسطین منجر خواهد شد، در عین حال مسئله فلسطین متعلق به دنیای اسلام است و کلید رمزآلودی است که درهای فرج را خواهد گشود.

