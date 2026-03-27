معلمی: حضور میدانی مردم قابل ستایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی امروز جمعه هفتم فروردین ماه در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ،به تبیین شروط پایان جنگ پرداخت و با اشاره به فرمایش شهید سلیمانی که «اگر جنگی را آغاز کنند، پایانش را ما ترسیم می‌کنیم»،اظهار کرد: تصمیم‌گیران در حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ در جایی تمام شود که بازدارنده باشد و چرخه باطل جنگ و آتش‌بس، جنگ، پایان یابد.

امام جمعه تربت حیدریه شرایط اساسی ایران را چنین برشمرد و افزود: پرداخت غرامت از سوی دشمن، با تأکید بر اینکه یا غرامت گرفته می‌شود یا از اموالشان برداشت خواهیم کرد.

وی دومین شرط را تضمین عینی برای پایان جنگ؛ به گونه‌ای که دیگر هوس جنگ به سر دشمن نزد و در گام سوم نیز حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، با این اصل که مدیریت و برقراری امنیت آن در اختیار جمهوری اسلامی ایران است.

معلمی حفظ محور مقاومت، با این عنوان که تعرض به حزب‌الله، حشدالشعبی و انصارالله به منزله تجاوز به ایران است را چهارمین شرط اساسی ایران برای پایان جنگ تلقی کرد.

امام جمعه تربت حیدریه در عین حال بر لزوم باز بودن باب دیپلماسی عزتمندانه تأکید کرد و گفت: باید بر اساس حکمت و مصلحت، در عین حفظ اقتدار با همسایگان ارتباط داشت، البته حضور میدانی مردم قابل ستایش است و این مطالبات و حضور باید ادامه پیدا کند، چراکه بدون حضور مردم، مسئولان نمی‌توانند قدرتمندانه سخن بگویند.

وی با اشاره به چشم‌انداز منطقه گفت: رژیم صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو شود و راه آن تضعیف قدرت و حکمرانی آمریکا در منطقه است و امروز اغلب پایگاه‌های آمریکا از رده خارج شده و این زمینه اصلی نابودی غده سرطانی اسرائیل است.