جزئیات فعالیت داروخانه‌ بیماران خاص در ایام نوروز

رسول نظری فرد مسئول داروخانه بیماران خاص در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تداوم فعالیت داروخانه در نوروز و پایداری وضعیت ذخایر دارویی در ایام پایانی سال گفت: با وجود چالش‌های اخیر و شرایط حساس کشور، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه تمامی داروهای استراتژیک و حیاتی مورد نیاز بیماران خاص برای ایام نوروز تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

وی با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی در ایام تعطیلات افزود: تیم داروسازی و کادر اجرایی ما به‌صورت شبانه‌روزی در شیفت‌های منظم حضور دارند تا هیچ بیماری در تهیه داروهای خود با مشکل مواجه نشود و هدف ما این است که در این لحظات پراسترس، دغدغه تأمین دارو را از دوش خانواده‌ها برداریم.

نظری فرد در پایان خاطرنشان کرد: از ۵ فروردین ماه از ساعت ۸ الی ۱۵ در خدمت مردم هستیم.