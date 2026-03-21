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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۲۴

جزئیات فعالیت داروخانه‌ بیماران خاص در ایام نوروز

جزئیات فعالیت داروخانه‌ بیماران خاص در ایام نوروز

مسئول داروخانه بیماران خاص از فعالیت این داروخانه‌ در ایام نوروز خبر داد.

رسول نظری فرد مسئول داروخانه بیماران خاص در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تداوم فعالیت داروخانه در نوروز و پایداری وضعیت ذخایر دارویی در ایام پایانی سال گفت: با وجود چالش‌های اخیر و شرایط حساس کشور، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه تمامی داروهای استراتژیک و حیاتی مورد نیاز بیماران خاص برای ایام نوروز تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

وی با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی در ایام تعطیلات افزود: تیم داروسازی و کادر اجرایی ما به‌صورت شبانه‌روزی در شیفت‌های منظم حضور دارند تا هیچ بیماری در تهیه داروهای خود با مشکل مواجه نشود و هدف ما این است که در این لحظات پراسترس، دغدغه تأمین دارو را از دوش خانواده‌ها برداریم.

نظری فرد در پایان خاطرنشان کرد: از ۵ فروردین ماه از ساعت ۸ الی ۱۵ در خدمت مردم هستیم.

کد مطلب 6779727
محدثه رمضانعلی

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