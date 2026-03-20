به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس اظهار کرد: پاسخ موشکی پشیمان کننده و قاطع به پنج نقطه از منابع و منافع دشمن پس از حمله آمریکایی- صهیونی به پارس جنوبی نمادی از خوداتکایی در قدرت نظامی کشور است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در هرمزگان گفت: حمله آنان به پارس جنوبی جنایتی بود که که پشیمانی آنان را در پی داشت.

آیت الله محمد عبادی زاده ورود ترامپ به جنگ را اشتباه بزرگ او و تلاش وی، برای پوشاندن فسادش در جزیره اپستین اعلام کرد.

خطیب جمعه بندرعباس گفت: ترامپ و نتانیاهو جنایتکار، در جنگ رمضان با مشت خرد کننده ملت ایران مواجه شده‌اند، مشتی محکم که ضربات سهمگین آن را هر روز و در موج‌های متعدد و پی در پی موشکی می‌بینند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان به کنترل تنگه هرمز اشاره کرد و از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست، برای تدوین طرحی که مشتمل بر تدوین ضوابط تردد جهانی عبور از تنگه هرمز با حفظ منابع مالی برای مردم ایران باشد، بکوشند.

امام جمعه بندرعباس میدان داری هرمزگانی‌ها در پشتیبانی از نیروهای مسلح و برپایی مجالس گرامی داشت رهبر شهید را در شب‌های ماه رمضان ستود و پیشاپیش عید سعید فطر را به مومنان روزه دار تبریک گفت.

امام جمعه بندرعباس از همه امامان جمعه و جماعت استان خواست نماز عید فطر را باشکوه برپا و زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنند.

آیت الله محمد عبادی زاده یاد شهدای ناوشکن دنا را هم گرامی داشت و به مسولان توصیه کرد، به خانواده‌های آنان رسیدگی و سرکشی کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان از هنرمندان و سیاستگزاران و همه صاحبان فکر و اندیشه نیز خواست، جنایت آمریکا در حمله به ناوشکن دنا که بر اساس موازین جهانی غیر مسلح در مراسمی بین المللی شرکت کرده بود را در سطح جهانی مطرح و پیگیری کنند.

ایت الله محمد عبادی زاده در پایان خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس، در آستانه عید فطر و بهار طبیعت و سال جدید دگر بار همگان را به رعایت تقوی الهی دعوت و برای پیروزی و بهروزی ایران و ایرانی دعا کرد.