به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس، با اشاره به موضوع توافقات و مذاکرات اخیر، اظهار کرد: از همه افرادی که برای تأمین منافع ملی و حقوق ملت ایران در عرصه مذاکرات تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، ملاک اصلی در این مسیر حفظ منافع کشور و مردم است.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمات کلان بر اساس مصالح کشور اتخاذ می‌شود، افزود: ممکن است درباره برخی توافقات دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از تضییع منافع ملی است.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه مذاکرات، تصریح کرد: دغدغه اصلی مردم و مسئولان، نحوه اجرای تعهدات و پایبندی طرف مقابل به توافقات است؛ زیرا ملت ایران تجربه‌های تلخی از بدعهدی دشمنان، به‌ویژه آمریکا، در حافظه تاریخی خود دارد و طبیعی است که نسبت به وعده‌های طرف مقابل با احتیاط و حساسیت نگاه کند.

حجت الاسلام عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: با وجود همه نقدها و کاستی‌هایی که ممکن است درباره توافقات مطرح باشد، ارزیابی بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است در عرصه دیپلماسی از مواضع و خواسته‌های خود دفاع کند و تصویر قدرت و اقتدار ملت ایران را به نمایش بگذارد.

وی تأکید کرد: سیاست خارجی کشور نباید به عرصه رقابت‌ها و منازعات داخلی تبدیل و منافع ملی قربانی اختلافات سیاسی کرد بلکه همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در این زمینه با نگاه ملی و مسئولانه عمل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان افزود: کسانی که از توافقات حمایت می‌کنند نباید گرفتار خوش‌بینی افراطی شوند و آن را یک پیروزی مطلق و بی‌نقص جلوه دهند و در مقابل، منتقدان نیز نباید با رویکردی تخریب‌گرایانه و بدبینانه به موضوع نگاه کنند.

وی ادامه داد: پرهیز از افراط و تفریط، جلوگیری از خطاهای محاسباتی و هوشیاری در برابر طراحی‌ها و سناریوهای دشمن از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است، چرا که دشمن همواره تلاش می‌کند از مسائل سیاسی برای ایجاد دوقطبی و اختلاف در جامعه بهره‌برداری کند.

عبادی‌زاده با بیان اینکه مردم نباید با سناریوهای هراس‌آفرین و فضای ناامیدی مواجه شوند، گفت: زبان مسئولان باید زبان امید، واقع‌بینی و شفافیت باشد و در عین حال، مطالبات مردم نیز باید با صداقت و روشنی برای افکار عمومی تبیین شود.

وی نقد منصفانه و کارشناسانه را حق نخبگان و صاحب‌نظران دانست و اظهار کرد: نقد مسئولانه نه تنها مضر نیست بلکه می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند، اما نباید منتقدان یا موافقان یک موضوع را صرفاً به دلیل دیدگاه متفاوت، مورد اتهام و تخریب قرار داد.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، مردم را به برپایی مجالس عزاداری و روضه‌های خانگی دعوت کرد و گفت: محرم و صفر فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از معارف اهل بیت(ع) و تقویت معنویت در جامعه است و برپایی مجالس خانگی امام حسین(ع) می‌تواند زمینه‌ساز برکات، نورانیت و انس بیشتر خانواده‌ها با فرهنگ عاشورا باشد.