به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: ایران در این جنگ تحمیلی شگفتی‌ساز شده و دوران پساجنگ دوران پیشرفت و شکوفایی و آقایی ایران در منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه حمله دشمن به زیرساخت‌های انرژی، آغاز مرحله بسیار خطرناک جنگ بود که شروع کرد افزود: حمله به تاسیسات عسلویه، بازی دشمن با انبار باروت نیروی مسلح ما بود.

امام جمعه دشتی با اشاره به اینکه قاطعانه بالاترین پایگاه‌هایتان را به آتش کشیدیم تصریح کرد: نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی تا لحظه ریشه کنی کامل دشمن، دست روی ماشه بر نخواهند داشت و تمام منافع و اماکن دشمن را در دنیا را به خاکستر تبدیل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه از هر نقطه ای به کشور ما تجاوز شود آن نقطه هدف مشروع ما است و با خاک یکسان می کنیم تصریح کرد: بر مبنای قرآن هر وقت دشمن شما غدار است، بارها عهدشکنی کرده و شما در اوج قدرت هستید و دشمن شکست‌خورده به دنبال بیرون رفتن از رسوایی است، مبادا سخن از آشتی و صلح بزنید که برای شما خفت‌بار خواهد بود.

صلابت و استحکام جبهه داخلی

زاهددوست بیان کرد: صلابت و استحکام جبهه داخلی و دست رد به پیشنهاد آشتی با قاتلین خونخوار و حضور در صحنه همراه با حفظ روحیه بالا و امید به امدادهای غیبی الهی، عوامل پیروزی حتمی مجاهدان اسلام در مقابل دشمن است.

وی با بیان اینکه ماه رحمت و برکت، ماه رمضان با همه خوبی‌هایش رو به پایان است افزود: امیدوارم خداوند بندگی همه مسلمانان را قبول فرماید و دعاهای مؤمنین خصوصاً ملت قهرمان ایران را در پیروزی نیروهای مسلح و شکست دشمنان مستجاب بفرماید.

امام جمعه دشتی تاکید کرد: دشمن شکست خورده‌ ما که از رسیدن به اهداف اصلی خود یعنی شکست ملت ایران و تجزیه ایران اسلامی مأیوس شده، به ترور ناجوانمردانه مسئولین کشور و مردم شریف روی آورده است.

وی با تبریک و تسلیت شهادت مظلومانه جمعی دیگر از مردم و مسئولین دلسوز کشور افزود: دشمنان بدانند با ترور افراد راه به جایی نمی رسد بلکه ملت ما در ایستادگی و استقامت در مسیر مصمم تر خواهند کرد. شجاعت مثال‌زدنی مردم و مسئولین لرزه بر اندام استکبار و صهیونیست انداخته است.

زاهددوست ادامه داد: مردم ما با تمام توان خود در میدان‌ها، تجمعات و تشییع‌ها حاضر شده‌اند و حقیقتاً این مردم، بهترین مردم روی زمین هستند و لایق بهترین‌ها. حتماً خداوند «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» را در حق این مردم محقق خواهد کرد.

نقش حضور عمارگونه مردم در صحنه

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اظهار کرد: رهبر شهید ما فرموده بودند اگر حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدا مردم را مبعوث می‌کند و مردم کار را تمام خواهند کرد. امامان انقلاب، مردم را عامل حدوث و عامل بقای انقلاب اسلامی و صاحب مملکت می‌دانند.

امام جمعه دشتی بیان کرد: حضور عمارگونه مردم در صحنه، بالاترین قدرت بازدارندگی نظام است و همین مسأله عامل یأس دشمن شده؛ چون مردم با رهبرشان عهد بسته‌اند،برای حمایت از کشور و انقلاب تا آن زمان که نیاز باشد لحظه‌ای خیابان‌ها را خالی نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: دشمن طرح شوم خود را متوقف بر تفرقه داخلی و آشوب خیابانی کرده بود، اما شهادت رهبر عزیز انقلاب، همه سرمایه‌گذاری سالهای دشمن را بر باد داد و انسجام و اتحاد مردم ایران را بیشتر از هر زمان دیگر کرد.‌

حالا زمان گرفتن غرامت از دشمن است

زاهددوست تصریح کرد: سال‌ها بد اخلاقی، مستکبرین را در تحریم‌های ظالمانه تحمل کردیم، اما از حق قانونی خود در بستن تنگه هرمز استفاده نکردیم؛ حالا زمان گرفتن غرامت ماست، حالا زمان وضع عوارض عبور و مرور بر کشتی‌ها است.

وی تاکید کرد:از امروز بدون اراده جمهوری اسلامی حتی یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور نخواهید داد. باید حقوق جمهوری اسلامی تامین شود همه دنیا هم به کمک خود بخوانید کاری از پیش نمی برید، فرعون زمان در حال غرق شدن است.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: دست رزمندگان ما برتر است و اگر دشمن دست از پا خطا کند، یک‌بار دیگر حماسه نادر مهدوی در خلیج فارس این بار در تنگه هرمز تکرار خواهد شد و رزمندگان دلاور و قهرمان ما با قدرت به صورت کثیفتان سیلی خواهند نواخت و همه کشتی ها و ابهت پوشالی شما را به قعر خلیج فارس خواهند فرستاد.