به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی در خطبههای نمازجمعه صائینقلعه با اشاره به نخستین پیام آیتالله مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب، به تبیین رویکردهای تازه در عرصه حکمرانی پرداخت و تأکید کرد که محوریت مردم در اندیشه رهبری، نویدبخش آیندهای قدرتمند و امیدوارکننده برای انقلاب اسلامی است.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به اولین پیام رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ایشان در این پیام ۲۵ بار کلمه «مردم» و «ملت» را تکرار کردهاند که این میزان تأکید نشان میدهد مهمترین محوری که در این پیام مورد توجه قرار گرفته، مردمباوری و تکیه بر ظرفیتهای مردمی است.
وی افزود: آیتالله مجتبی خامنهای در اولین پیام خود، مردمباوری را به عنوان رکن اندیشه حکمرانی خود معرفی کردهاند و با این جهتگیری، «امام خامنهای جوان» و تکیه به انرژی حاصل از عشق و علاقه مردم به امام خامنهای شهید، مسیر جدیدی را ترسیم نمودهاند.
اصلانی تصریح کرد: هر جا مردم حضور داشته باشند، پیروزی موهبت حتمی الهی است.
حجتالاسلام اصلانی با تأکید بر اینکه پیام رهبر جدید انقلاب فراتر از محتوای گویای آن، دارای نکات مهمی از روحیه و شخصیت عازم و راسخ ایشان است، خاطرنشان کرد: این روحیه به اذن خداوند، نویدبخش ایرانی قوی در دوره زعامت ایشان خواهد بود.
آینده انقلاب؛ روشنتر، قدرتمندتر و امیدوارکنندهتر
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به شهادت آیتالله خامنهای، بر تداوم مسیر انقلاب تأکید کرد و گفت: آینده انقلاب اسلامی پس از شهادت آیتالله خامنهای نه تنها تیره و تار نیست، بلکه روشنتر، قدرتمندتر و امیدوارکنندهتر از همیشه خواهد بود.
وی افزود: خون ایشان ضامن تداوم، استحکام و گسترش روزافزون انقلاب در داخل کشور و در سطح جهان اسلام و آزادگان جهان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «ایران شگفتیساز جنگ است»، یادآور شد: زمان به نفع ایران در حال گذر است و با بنبستهایی که دشمن پیش روی دارد، هرچه زمان میگذرد فشارهای سیاسی و اقتصادی بر آنان بیشتر خواهد شد.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به تحولات مرتبط با آمریکا و منطقه، توهم پیروزی زودهنگام توسط ترامپ را سبب تحقیر او دانست و تصریح کرد: طی روزهای آتی نیز بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت واقعی نفت را به جهان تحمیل خواهد کرد.
حجتالاسلام اصلانی با بیان اینکه مهمترین نکته در شرایط کنونی مسئله تابآوری مردم است، متذکر شد: در این جنگ، هر کدام از طرفین زودتر خسته شود، جنگ را باخته است. به لطف خدا ملت ایران تاکنون اراده بالایی از خود نشان داده است و علاوه بر مردم، نیروهای مسلح نیز بسیار هوشمندانه و با قدرت ظاهر شدهاند.
نظر شما